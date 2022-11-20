В аптеках Эстонии закончился препарат, которому нет замены

Таблетки L-Thyroxin Berlin-Chemie, о которых идет речь, необходимы людям с диагнозом гипотиреоз и являются замещающей терапией с случае, когда щитовидная железа не вырабатывает важный гормон в необходимом количестве. Человек, прервавший прием препарата, сразу ощутит общее плохое самочувствие. Основная функция щитовидной железы — получение энергии. При недостаточности гормонов щитовидной железы (гипотиреозе) испытывает резкий недостаток энергии. Если у человека есть сопутствующие заболевания, то они тоже могут обостриться. По данным медиков, у единиц могут наступить и смертельно опасные осложнения.

Провизор-заведующая Нарвской аптекой Benu Елена Федорова пояснила RusDelfi, что замены этому препарату в Эстонии нет.

„К сожалению, такие перебои с поставками - нередкое явление в нынешней ситуации, поэтому советую людям, имеющим хронические заболевания, держать дома определенный запас медикаментов, а не доводить до ситуации, когда заканчивается последняя таблетка, и нужно выписывать новый рецепт“, - сказала провизор.

По информации от Департамента лекарств, обладатель разрешения на продажу уведомил их о проблемах с поставками таблеток L-Thyroxin Berlin-Chemie 50 мкг ja 100 мкг L-тироксина Берлин-Хеми 50 мкг и 100 мкг (действующее вещество - левотироксин натрия). Новая партия таблеток с содержанием 100 мкг поступит в Эстонию в конце ноября, а новая партия таблеток с содержанием 50 мкг - в начале декабря, - сообщает департамент.

В настоящее время на оптовом уровне лекарство закончилось, а запасы в аптеках ограничены. Обзор аптек, в которых еще есть это лекарство, можно найти на сайтах www.apteegiinfo.ee и www.raviminfo.ee. Веб-сайты не предоставляют информацию в режиме реального времени, поэтому рекомендуется сначала позвонить в аптеку и уточнить наличие лекарства.

„Рецептура новых партий L-тироксина Berlin-Chemie изменилась в связи с заменой некоторых вспомогательных веществ. Изменения не затрагивают действующее вещество левотироксин натрия, которое осталось прежним. Новая формула должна использоваться точно так же, как ранее предписано вашим врачом. Пациентам, которые начали использовать новую формулу, следует следить за своим здоровьем на предмет возможных побочных эффектов и обратиться к своему врачу, чтобы узнать, нужно ли проверить уровень гормонов щитовидной железы“, - отметил департамент.