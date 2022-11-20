СЕГОДНЯ | Чемпионат мира начинается! В первом матче Катар принимает Эквадор

Уже в сегодня стартует долгожданный Чемпионат мира 2022. Матч открытия состоится в городе Эль-Хаур на стадионе „Эль-Байт“, который вмещает 60 тыс. зрителей и расположен в нескольких десятках километров от Дохи, столицы Катара.

Катар и Эквадор выступают в группе A, где также играют сборные Нидерландов и Сенегал.

Катар занимает 50-е место в мировом рейтинге ФИФА. Страна раньше не участвовала в чемпионатах мира, но в 2019 году Катар стал чемпионом Азии. Все игроки сборной Катара играют во внутреннем чемпионате. Эквадор, занимающий 44-е место в рейтинге, в четвертый раз играет в финальной части чемпионата мира. Наилучший результат сборной был достигнут в 2006 году, когда они вышли в плей-офф и вылетели на стадии 1/8 финала.

Интерес к матчу добавляет и появившаяся три дня назад информация о том, что хозяева турнира подкупили Эквадор, и должны выиграть матч со счетом 1:0. Подробнее об этом можно прочитать тут. Если команды сыграют именно так, то точно начнутся разбирательства и поползут слухи.

Матч открытия станет единственной игрой дня. В понедельник состоится три игры: Англия — Иран, Сенегал — Нидерланды и США — Уэльс.