Какая участь ждет студентов из России, живущих сейчас в Эстонии?(11)
Что будет со студентами из России, которые сейчас учатся в Эстонии и собираются здесь остаться? Один из таких студентов - получающий профессию учителя и работающий в Синимяэской школе Дамир Нуриев рассказал RusDelfi о том, как изменилась его жизнь после 24 февраля, когда произошло военное вторжение России в Украину.
„Я проснулся очень рано, в районе пяти часов, и понял, что мой телефон разрывается от сообщений о том, что Россия начала войну против Украины. Ничего не поняв спросонья и толком не вникнув в происходящее (было некогда, нужно было идти в замок), я отправился на поднятие флага.
А когда пришел - мои однокурсники стояли с каменными лицами, пытаясь осознать случившееся. Мы все были в шоке, с одной стороны - праздник, надо радоваться, а с другой - такое“, - вспоминает тот день Дамир.
„Следующее, о чем я подумал, то, что мне обязательно нужно снова искать работу (в какой-то момент молодой человек поработал и администратором в одном из нарвских отелей, но ушел оттуда). Потому что я в некоторой степени зависел материально от родителей, мама каждый высылала мне деньги, поддерживая. А в той ситуации рубль резко упал, да и вскоре пришли вести о том, что Россию отключат от международных платежных систем. У меня была карта Тинькофф, на которой лежало 500 евро - мои сбережения. Как сейчас помню, когда я узнал, что вскоре с нее будет невозможно снять деньги, я рванул с утра в банкомат, практически в пижаме, и успел до того, как заблокировали работу российских банковских систем“.
Вскоре начались разговоры о том, что Эстония закрывает программы для российских студентов и возможно даже не продлит студенческие виды на жительство тем, кто в данный момент здесь учится. „Мне повезло больше, я чуть раньше ходатайствовал о продлении своего вида на жительство, и у меня он действует до августа. Потом я могу еще некоторое время находиться в стране. Что будет дальше - не знаю, но очень надеюсь, что к тому времени ситуация разрешится“.
Студенты из России создали петицию, чтобы им позволили остаться в Эстонии, она довольно быстро набрала необходимое для отправки в Рийгикогу количество подписей. „Это было очень приятно, мы поняли, что жители Эстонии нас поддерживают, и у нас появилась надежда“, - рассказывает Дамир.
Не так давно в Нарву в полном составе приезжала комиссия по иностранным делам во главе с тогдашним председателем Марко Михкельсоном. Дамир говорит, что члены комиссии были приятно удивлены тем, что студенты из России свободно говорят по-эстонски. „Состоялся очень содержательный разговор, даже представители тех политических сил, которые продвигали идею выслать отсюда студентов из России, как мне кажется, после этой встречи задумались, что все-таки необходимо подходить к каждому из случаев индивидуально. Нас очень защищала наша руководитель программы в колледже, которая говорила, мол, я столько сил вложила в них, чтобы они выучили язык, получили хорошее образование и остались преподавать в эстонских школах, а теперь все насмарку?!“
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