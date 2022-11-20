Какая участь ждет студентов из России, живущих сейчас в Эстонии?

„Я проснулся очень рано, в районе пяти часов, и понял, что мой телефон разрывается от сообщений о том, что Россия начала войну против Украины. Ничего не поняв спросонья и толком не вникнув в происходящее (было некогда, нужно было идти в замок), я отправился на поднятие флага.

А когда пришел - мои однокурсники стояли с каменными лицами, пытаясь осознать случившееся. Мы все были в шоке, с одной стороны - праздник, надо радоваться, а с другой - такое“, - вспоминает тот день Дамир.

„Следующее, о чем я подумал, то, что мне обязательно нужно снова искать работу (в какой-то момент молодой человек поработал и администратором в одном из нарвских отелей, но ушел оттуда). Потому что я в некоторой степени зависел материально от родителей, мама каждый высылала мне деньги, поддерживая. А в той ситуации рубль резко упал, да и вскоре пришли вести о том, что Россию отключат от международных платежных систем. У меня была карта Тинькофф, на которой лежало 500 евро - мои сбережения. Как сейчас помню, когда я узнал, что вскоре с нее будет невозможно снять деньги, я рванул с утра в банкомат, практически в пижаме, и успел до того, как заблокировали работу российских банковских систем“.

Вскоре начались разговоры о том, что Эстония закрывает программы для российских студентов и возможно даже не продлит студенческие виды на жительство тем, кто в данный момент здесь учится. „Мне повезло больше, я чуть раньше ходатайствовал о продлении своего вида на жительство, и у меня он действует до августа. Потом я могу еще некоторое время находиться в стране. Что будет дальше - не знаю, но очень надеюсь, что к тому времени ситуация разрешится“.

Студенты из России создали петицию, чтобы им позволили остаться в Эстонии, она довольно быстро набрала необходимое для отправки в Рийгикогу количество подписей. „Это было очень приятно, мы поняли, что жители Эстонии нас поддерживают, и у нас появилась надежда“, - рассказывает Дамир.