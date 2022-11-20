19 лет назад австралийку осудили за убийство четверых детей. Благодаря клинической генетике ее могут освободить

В марте 1999 года австралийка Кэтлин Фолбигг решила проверить, как дела у ее полуторагодовалой дочери Лоры, которая спала в комнате. Девочка оказалась бледной и не отреагировала на попытки матери ее разбудить. Женщина вызвала скорую и в ожидании врачей пыталась реанимировать ребенка самостоятельно, но безуспешно.

В разговоре с диспетчером Фолбигг уточнила, что трое ее детей уже умерли от синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Такое название используют для обозначения причины смертей детей до года, когда врачам ни по каким сопутствующим симптомам или признакам даже после вскрытия не удается установить причину летального исхода. Чаще всего жертвами СВДС становятся дети младше одного года. В США, например, СВДС — основная причина смертности детей возрастом от одного месяца до одного года.

Проводивший аутопсию Лоры вечером того же дня в пригороде Сиднея коронер Аллан Кала не нашел на теле покойной никаких травм, а в ее организме — никаких препаратов или посторонних веществ. В отчете Кала упомянул признаки воспалительного процесса в сердце, предположительно вызванного вирусом, но отметил, что это заболевание могло не иметь отношения к смерти девочки.

Вместо этого врач указал на то, что, по его мнению, неправильно объяснять смерть четырех маленьких детей в одной семье СВДС. Подводя итоги, Кала не исключил, что Лора, ее братья и сестра стали жертвами убийства.

Спустя четыре года суд признал Кэтлин Фолбигг виновной в убийстве Патрика, Сары и Лоры, а также в непредумышленном убийстве своего первого сына Калеба. Ни в одном из случаев следователи не обнаружили никаких признаков насилия. Доводы обвинения основывались исключительно на косвенных уликах, среди которых центральное место отводилось рассуждениям Калы. Прокурор вслед за врачом указывал, что как молния не может четыре раза ударить в одно и то же место, так и четверо детей одной женщины не могли просто умереть без внешнего вмешательства.