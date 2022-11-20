Суббота оказалась „богатой“ на ДТП из-за скользких дорог

19 ноября в 09:16 в волости Сауэ Харьюского уезда на 41-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла 36-летний мужчина не справился на скользкой дороге с управлением своего автомобиля Nissan Primastar и съехал с дороги. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11:25 на улице Веэренни в Таллинне 66-летний мужчина не справился с управлением своей машиной Kia Sorento из-за скользкой дороги и выехал на обочину. В Северо-Эстонскую региональную больницу доставили 61-летнюю пассажирку автомобиля.

Также утром на 1-м километре дороги Эпра-Сюргавере-Классепа, т.е. в деревне Эпра ​​волости Пыхья-Сакала, Вильяндимаа, фургон Volkswagen вылетел в кювет и упал на бок. По предварительной информации, водитель фургона не справился с управлением после поворота. В аварии никто не пострадал.

Департамент шоссейных дорог напоминает всем водителям, что дорожные условия неблагоприятные, и необходимо выбирать соответствующую скорость движения. Следует избегать обгонов на заснеженных и скользких дорогах.