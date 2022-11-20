Лучший футболист мира не сможет сыграть на ЧМ

У форварда „Реала“ диагностирована травма мышцы левого бедра. Он получил повреждение на тренировке.

Бензема был доставлен в больницу в Дохе на МРТ, обследование подтвердило травму. Ее характер требует трехнедельного периода восстановления.

„Получив повреждение квадрицепса левого бедра, Карим Бензема вынужден отказаться от участия в чемпионате мира.

Вся команда разделяет огорчение Карима и желает ему скорейшего выздоровления“, – сказано в твиттере французской сборной.

„Я не сдавался никогда в жизни, но сегодня вечером я должен думать о команде, как всегда и поступал. И разум подсказывает мне, что нужно уступить свое место кому-то, кто поможет нашей команде провести отличный чемпионат мира.

Спасибо всем вам за слова поддержки“, – написал нападающий в инстаграме.

На чемпионате мира 2018 года Бензема не входил в состав сборной Франции.

Среди французских звезд Поль Погба и Н'Голо Канте также пропустят чемпионат мира из-за травм.