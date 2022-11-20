Пожар в лифте в Тарту: пострадали несколько человек

Спасатели вывели из дома троих пострадавших, которых передали медикам скорой помощи. Кроме того, было эвакуировано большое количество людей, причем многие эвакуировались самостоятельно в соседний подъезд и в автобус, организованный полицией.

Пожар удалось локализовать в 06:42. Во время спасательных работ двери двух квартир были вскрыты, чтобы убедиться, что никто не пострадал. В одной из квартир обнаружен четвертый пострадавший, которого также передали бригаде скорой помощи. Медицинский работник скорой помощи на месте проверил состояние здоровья других жильцов дома, а люди с подозрением на проблемы со здоровьем были направлены в ЭМО и Детскую больницу на обследование.