Пожар в лифте в Тарту: пострадали несколько человек(2)
Сегодня в 5:36 утра в центр тревоги поступило сообщение о задымлении на лестничной клетке многоквартирного дома на улице Мыйзавахе в Тарту. Несколько человек были эвакуированы из дома из-за сильного задымления.
Прибывшие на место спасатели пояснили, что возгорание, вызвавшее задымление, произошло в лифте, застрявшем между 5-м и 6-м этажами, откуда дым распространился на квартиры верхних этажей.
Спасатели вывели из дома троих пострадавших, которых передали медикам скорой помощи. Кроме того, было эвакуировано большое количество людей, причем многие эвакуировались самостоятельно в соседний подъезд и в автобус, организованный полицией.
Пожар удалось локализовать в 06:42. Во время спасательных работ двери двух квартир были вскрыты, чтобы убедиться, что никто не пострадал. В одной из квартир обнаружен четвертый пострадавший, которого также передали бригаде скорой помощи. Медицинский работник скорой помощи на месте проверил состояние здоровья других жильцов дома, а люди с подозрением на проблемы со здоровьем были направлены в ЭМО и Детскую больницу на обследование.
В 7:35 спасательные работы были завершены, и жильцов пустили обратно в квартиры. Точная причина возгорания уточняется.