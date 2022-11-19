Французская полиция расследует загадочное убийство: есть задержанный, но нет тела, и кто мог быть жертвой, непонятно

В этой загадочной истории, достойной детектива о комиссаре Мегрэ, прокуроры Нормандии просят общественность помочь им понять, кто же умер в день убийства.

„За 23 года работы в суде я ни разу с таким не сталкивался, - разводит руками государственный обвинитель Реми Кутен. - У нас нет тела, и мы не знаем личности человека, который, как нам кажется, был убит“.

Что у полиции есть, так это подозреваемый. 46-летний поляк, имя которого держат в секрете, много лет жил во Франции и работал плотником, сейчас он под арестом.

Следователи полагают, что дело было так: подозреваемый, будучи подшофе, ехал за рулем своей черной Audi и сбил женщину на велосипеде неподалеку от местечка Бургтерулд в 150 км на северо-запад от Парижа.

Подумал, что убил и поехал домой за лопатой. Но когда вернулся, обнаружил, что женщина еще жива. Полиция уверена, что тогда он решил добить ее лопатой, потом закопал, а велосипед выбросил на свалку.

Небольшая загвоздка: очень мало доказательств того, что все именно так и было. Ни тела, ни признания, ни велосипеда. В довершение всего - ни одной заявки о пропавшей женщине.

Уверенность следователям придает то, что подозреваемый сам рассказал об этом нескольким людям.

Через два месяца после случившегося, 14 мая, экс-подруга подозреваемого явилась в полицейский участок в Дьеппе и рассказала, что ее бывший позвонил ей пьяный 9 марта и признался, что убил женщину в аварии.

Это была его первая версия. Позже снова позвонил и заявил, что все хорошо: женщина жива и ушла домой.

Подруга заволновалась и на следующий день решила своего бывшего навестить. Дома его не оказалось, но на лобовом стекле его машины зияла вмятина с большим красным пятном. 13 марта ей все-таки удалось с ним поговорить. Тогда-то он и выложил в деталях историю про убийство лопатой. Велосипедистка, по его словам, походила на бездомную.

Еще трое свидетелей слышали от подозреваемого три других версии произошедшего.