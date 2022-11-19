ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (269-й день) | Глава крупнейшей частной энергокомпании Украины призвал жителей покинуть страну(3)
Подводим итоги очередного дня войны.
ISW: в России продолжается мобилизация
Российские власти готовятся продолжить скрытую мобилизацию даже во время осеннего призыва, сообщает американский институт изучения войны (ISW). По мнению экспертов, это создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования войскового резерва.
Российские телеграм-каналы 18 ноября активно обсуждали признаки того, что Кремль готовится ко второй волне мобилизации. В частности, они распространили в сети изображение повестки, полученной петербуржцем, которому было приказано явиться на мобилизацию в январе 2023 года вопреки заявлению Владимира Путина об окончании частичной мобилизации 31 октября
437 детей погибли с начала войны в Украине
С начала войны в Украине погибли 437 детей, более 1274 детей получили ранения, сообщает украинская Генпрокуратура в сводке на 269-й день войны 19 ноября. Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Черниговской, Луганской, Херсонской и Днепропетровской областях.
Война может закончиться к концу весны?
В Минобороны Украины считают, что война может закончиться к концу весны, а Крым ВСУ смогут вернуть к концу декабря. Об этом заявил в интервью Sky News замминистра обороны Владимир Гаврилов.
Переговоры с Кремлем, по мнению замминистра обороны, могут состояться только после того, как российские войска будут готовы оставить всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс.
В Киев с визитом прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак
„Британия знает, что означает бороться за свободу. Мы с вами до конца“. Премьер-министр Риши Сунак — после встречи с Владимиром Зеленским. Также Сунак объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 50 миллионов фунтов. Он включает в себя 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам-камикадзе, включая радары и средства радиоэлектронной борьбы.
Глава крупнейшей частной энергокомпании Украины призвал жителей покинуть страну
По мнению Максима Тимченко, украинцы, которые могут себе это позволить, должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы. Очередная массированная атака российских войск на энергетические объекты может вывести из строя всю систему, сказал он в интервью BBC News. В связи с этим украинцам, по мнению Тимченко, следует рассмотреть возможность переезда чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.
Министр иностранных дел Украины считает переговоры с Россией „преждевременными“
„Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить России взять сейчас паузу, Путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова взорваться в любой момент“, — говорится в видеообращении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к участникам конгресса Панъевропейского союза, проходящего в Вене.
„Для Европы было бы стратегической ошибкой преследовать такую цель. Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом. Потому что это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью“, - добавил он.
Украинские власти готовятся к эвакуации Херсона
Власти готовят эвакуацию населения из освобожденного Херсона, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Речь идет об уязвимых категориях граждан, которые не могут себя обеспечить. В частности, о пожилых людях. Обязательную эвакуацию проводить пока не будут, но многие жители, с которыми уже говорила Верещук, побывавшая в Херсоне, выразили желание уехать.