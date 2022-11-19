ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (269-й день) | Глава крупнейшей частной энергокомпании Украины призвал жителей покинуть страну

ISW: в России продолжается мобилизация

Российские власти готовятся продолжить скрытую мобилизацию даже во время осеннего призыва, сообщает американский институт изучения войны (ISW). По мнению экспертов, это создаст дополнительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования войскового резерва.



Российские телеграм-каналы 18 ноября активно обсуждали признаки того, что Кремль готовится ко второй волне мобилизации. В частности, они распространили в сети изображение повестки, полученной петербуржцем, которому было приказано явиться на мобилизацию в январе 2023 года вопреки заявлению Владимира Путина об окончании частичной мобилизации 31 октября

437 детей погибли с начала войны в Украине

С начала войны в Украине погибли 437 детей, более 1274 детей получили ранения, сообщает украинская Генпрокуратура в сводке на 269-й день войны 19 ноября. Больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Черниговской, Луганской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Война может закончиться к концу весны?

В Минобороны Украины считают, что война может закончиться к концу весны, а Крым ВСУ смогут вернуть к концу декабря. Об этом заявил в интервью Sky News замминистра обороны Владимир Гаврилов.



Переговоры с Кремлем, по мнению замминистра обороны, могут состояться только после того, как российские войска будут готовы оставить всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс.

В Киев с визитом прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак

„Британия знает, что означает бороться за свободу. Мы с вами до конца“. Премьер-министр Риши Сунак — после встречи с Владимиром Зеленским. Также Сунак объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 50 миллионов фунтов. Он включает в себя 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам-камикадзе, включая радары и средства радиоэлектронной борьбы.

Глава крупнейшей частной энергокомпании Украины призвал жителей покинуть страну