Disco Elysium — главная ролевая игра последнего десятилетия, украденная у создателей-эстонцев

Однако вместо сиквела или идейного наследника в 2022 году игра получила судебные тяжбы, а авторы лишились прав на творение. Нынешние владельцы эстонской студии-разработчика ZA/UM уволили создателей, обвинив их в „неподобающем поведении“ и массовых нарушениях. Последние же утверждают, что акционеры попросту украли у них права на Disco Elysium с целью нажиться на успехе.

Почему Disco Elysium считают одной из лучших RPG в истории

Это ролевая игра от эстонского творческого коллектива ZA/UM. В центре сюжета — детектив гражданской полиции в альтернативной реальности, вдохновленной Восточной Европой 1970-х годов. Он должен раскрыть дело о человеке, которого нашли повешенным за местным кафе, в одном из самых криминальных районов города Ревашоль. Проблема в том, что главный герой потерял память и не помнит даже самых базовых вещей: как его зовут, кто он, как работают деньги, где он находится, кто сейчас у власти и что вообще собой представляет окружающий мир. А все его ощущения и эмоции внезапно обрели свой голос и мнение, отчего не стесняются встревать в диалоги и спорить между собой в голове несчастного детектива, подзуживая его на абсурдные и даже буквально самоубийственные действия.

Disco Elysium не стала хитом сразу после выхода, а информация о ней распространялась сарафанным радио. Но уже совсем скоро ее заметили профильные издания и подхватили игроки, соскучившиеся по настоящим ролевым играм. Disco Elysium не может похвастаться крутой современной графикой или запоминающимися экшен-сценами, но у нее масса сильных сторон: невероятный визуальный стиль, великолепный саундтрек от инди-группы Sea Power и продуманный сеттинг авторства эстонского писателя Роберта Курвитца (прототип мира Disco Elysium появился в его романе „Священный и жуткий воздух“, который вышел на эстонском языке в 2013 году, но до сих пор не переведен на английский).