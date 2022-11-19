Disco Elysium — главная ролевая игра последнего десятилетия, украденная у создателей-эстонцев
Disco Elysium — выпущенная в 2019 году ролевая игра, получившая признание игроков и критиков, а также четыре награды на престижной премии The Game Awards. Профильные издания, фанатские форумы, околоигровые паблики и блогеры в один голос называют ее главной RPG десятилетия, а создатели Disco Elysium, для которых игра была дебютом в разработке, моментально стали рок-звездами индустрии, пишет „Медуза“.
Однако вместо сиквела или идейного наследника в 2022 году игра получила судебные тяжбы, а авторы лишились прав на творение. Нынешние владельцы эстонской студии-разработчика ZA/UM уволили создателей, обвинив их в „неподобающем поведении“ и массовых нарушениях. Последние же утверждают, что акционеры попросту украли у них права на Disco Elysium с целью нажиться на успехе.
Почему Disco Elysium считают одной из лучших RPG в истории
Это ролевая игра от эстонского творческого коллектива ZA/UM. В центре сюжета — детектив гражданской полиции в альтернативной реальности, вдохновленной Восточной Европой 1970-х годов. Он должен раскрыть дело о человеке, которого нашли повешенным за местным кафе, в одном из самых криминальных районов города Ревашоль. Проблема в том, что главный герой потерял память и не помнит даже самых базовых вещей: как его зовут, кто он, как работают деньги, где он находится, кто сейчас у власти и что вообще собой представляет окружающий мир. А все его ощущения и эмоции внезапно обрели свой голос и мнение, отчего не стесняются встревать в диалоги и спорить между собой в голове несчастного детектива, подзуживая его на абсурдные и даже буквально самоубийственные действия.
Disco Elysium не стала хитом сразу после выхода, а информация о ней распространялась сарафанным радио. Но уже совсем скоро ее заметили профильные издания и подхватили игроки, соскучившиеся по настоящим ролевым играм. Disco Elysium не может похвастаться крутой современной графикой или запоминающимися экшен-сценами, но у нее масса сильных сторон: невероятный визуальный стиль, великолепный саундтрек от инди-группы Sea Power и продуманный сеттинг авторства эстонского писателя Роберта Курвитца (прототип мира Disco Elysium появился в его романе „Священный и жуткий воздух“, который вышел на эстонском языке в 2013 году, но до сих пор не переведен на английский).
Благодаря стараниям Курвитца и его команды Disco Elysium получила не только оригинальную вселенную, но и великолепный текст: диалоги, описания предметов и окружения здесь многократно глубже, чем во многих видеоиграх. В ней нет ни одной плохой или неудачной строчки — и это притом, что текста в Disco Elysium очень много, за что как фанаты, так и хейтеры называют игру „интерактивной книгой“. Текст отличается сложным английским с вкраплением вышедших из оборота речевых конструкций, узкоспециализированного сленга полиции и медиков 1970-х годов — и даже других языков вроде французского, испанского и русского.
К слову, о последнем: благодаря переводу, вышедшему через два года после релиза, Disco Elysium обрела культ среди русскоязычной аудитории и стала предметом для обсуждений, фанатских работ, косплея и многочисленных мемов. Отдельно на популярность в СНГ повлиял как сеттинг Восточной Европы, так и близкие русскоязычной аудитории темы: эхо империалистического прошлого, падение коммунизма, атмосфера упадничества, роль маленького человека в большом мире, ожидание неизбежной катастрофы, бедность, нищета и алкоголизм, а также тоска по ушедшим дням, в которых все было ярче и лучше.
Уникальных находок у Disco Elysium хватает: живые и детально проработанные персонажи (как основные, так и второстепенные), невероятная вариативность и нелинейность, масса забавных „мемных“ возможностей. Например, можно погибнуть от сидения на неудобном стуле, разговаривать с призраками и собственным галстуком, убедить дух капитализма дать вам денег и собирать стеклянную тару по подворотням, чтобы на полученные от сдачи вторсырья средства купить сигареты и выпивку в ларьке.
Disco Elysium получила четыре награды на The Game Awards: лучшая ролевая игра, лучшее повествование в видеоиграх, лучший дебют и лучшая независимая игра. Премия Golden Joystick назвала Disco Elysium главной игрой 2019 года. За сюжет ZA\UM была номинирована на премию американской ассоциации писателей-фантастов Nebula Award и получила британскую BAFTA. Званиями игры года и другими премиями Disco Elysium наградили авторы многих профильных изданий: IGN, PC Gamer, GameSpot. В последующие годы она получила еще больше наград, а также обновление Final Cut, добавившее полноценную озвучку, новые сюжетные линии, задания и игровые возможности.
Что случилось с Disco Elysium в 2022 году
После релиза Disco Elysium в публичном поле у студии все складывалось хорошо: планов после ошеломляющего успеха было много. Всплывали новости о готовящейся экранизации и о новой игре в жанре научной фантастики, для которой в ZA/UM набирали новых сотрудников. Игровой движок, по слухам, хотели сменить с Unity на Unreal Engine 5, который позволил бы создавать более масштабные и богатые на возможности игры.
Вовсю обсуждалась и планировалась разработка новой игры во вселенной Disco Elysium. По заявлениям самого Курвитца, в их дебютной игре представлен лишь совсем небольшой уголок придуманного им мира и он очень хотел показать если не другие острова, то хотя бы иные районы Ревашоля. Например, это пышущий жизнью и полный баров и магазинов Джемрок, который неоднократно упоминается в игре, но так и не появляется. Также он хотел продолжать эксплуатировать систему „кабинета мыслей“, придуманного для Disco Elysium.
Еще в 2021 году светлое будущее как самой студии ZA/UM, так и франшизы Disco Elysium казалось более чем вероятным, но 1 октября 2022 года появились неутешительные новости. Один из основателей творческого коллектива ZA/UM — Мартин Луига в блоге на Medium заявил, что распускает инициативу. Луига счел, что творческий коллектив перестал олицетворять те идеи, на которых основывался, и попросил не путать инициативу с одноименной студией ZA/UM, которая все еще существует и владеет правами на Disco Elysium. Из нее ушли три основателя как коллектива, так и студии:
Александр Ростов, художник Disco Elysium;
Хелен Хиндпере, ведущая сценаристка Disco Elysium;
Роберт Курвитц, гейм-дизайнер, глава студии и создатель вселенной Disco Elysium.
Курвитц, Ростов и Хиндпере покинули студию в конце 2021 года — из намеков некоторых работников студии следует, что это произошло не по их собственной воле. Уход всех трех ключевых сотрудников подтвердил сам Ростов.
Причины произошедшего не уточняются, однако, исходя из комментариев Луиги, можно предположить, что в этом виноваты исполнительные продюсеры Тынис Хаавел и Каур Кендер. Мартин опубликовал их фото в ответ на комментарий одного из пользователей „Люди в пиджаках убили диско“. Тынис Хаавел известен тем, что ранее обвинялся в инвестиционном мошенничестве, Каур Кендер же отвечал за финансовые вопросы студии ZA/UM и уговорил Курвитца написать роман, на котором основан мир Disco Elysium. Согласно двум источникам издания Kotaku, продюсеры угрожали Курвитцу судом, а причины его увольнения скрывались от остальной команды и широкой публики: ZA/UM держала в тайне уход основателей и не отвечала на запросы прессы с февраля 2022 года. При этом главы студии позволяли себе отвечать от лица Курвитца.
3 октября представители ZA/UM подтвердили уход разработчиков, а 6 октября Луига дал GamePressure интервью о ситуации вокруг Disco Elysium. Он заявил, что Курвитца, Ростова и Хиндпере уволили по надуманным причинам — и те не хотели расставаться с командой и франшизой. Мартин считает, что все трое так или иначе продолжат делать игры вне ZA/UM.
9 ноября Курвитц и Ростов выпустили обращение, заявив, что собираются бороться за права на франшизу Disco Elysium в судах Эстонии и Великобритании. По их словам, в произошедшем виноваты четверо акционеров эстонской компании Tütreke, которые выкупили акции ZA/UM у ее первого инвестора, бизнесмена Маргуса Линнамяэ, отстранили создателей игры от управления студией, а потом уволили их. По этой версии, покупку акционеры осуществили за счет незаконно присвоенных средств самой ZA/UM, которые должны были пойти на создание сиквела.
Вскоре после заявления Роберт Курвитц действительно подал на студию ZA/UM в суд. Это удалось выяснить благодаря базе данных официального издания правительства Эстонии Riigi Teataja.
Как новые владельцы ZA/UM объясняют свои действия
Сайт GameIndustry.biz опубликовал заявление ZA/UM вокруг скандала вместе с анонимными показаниями сотрудников студии. Согласно материалу, разработчики-основатели были уволены за „неподобающее поведение“. В статье утверждается, что Курвитц и Ростов (последнего упоминают как Saandar Taal, но позже подтвердилось, что это псевдоним) создали токсичную атмосферу в коллективе, регулярно унижали и оскорбляли сотрудников, особенно женщин. О неподобающем поведении Курвитца знали давно и молчали, так как уважали его и считали, что своим местом на работе обязаны именно его стараниям, говорится в материале.
А 8 ноября исполнительный директор студии Ильмар Компус, один из бизнесменов, которых Курвитц и Ростов фактически обвинили в рейдерском захвате студии, дал интервью эстонской газете Eesti Ekspress. В нем он заявил, что Курвитц и Ростов пытались стать единоличными владельцами прав на Disco Elysium и страдали „манией величия“ после успеха дебютной игры. По словам Компуса, втайне от всех, нарушая официальные контракты, они пытались продать права на игру другим известным видеоигровым студиям — но никто не заинтересовался их предложением.
Компус заявил, что Курвитц и Ростов в течение двух лет не исполняли свои рабочие обязательства, хотя и получали постоянную зарплату. Также выяснилось, что на их увольнении настаивал исполнительный продюсер Каур Кендер, который в августе 2022 года ушел в отпуск по состоянию здоровья (это подтвердили источники GameIndustry.biz).
GameIndustry.biz также выяснило, что в ZA/UM произошел конфликт между бизнес-частью студии под руководством Компуса и „творческой“ — под руководством Курвитца. Креативную команду, как утверждают источники издания, не волновал заработок и доходность их деятельности, что приводило к постоянным конфликтам в коллективе. Сотрудники описывают ситуацию так: „Генеральный директор с одной стороны, токсичный писатель с другой“. Мартин Луига подтвердил GameIndustry.biz наличие сложных отношений внутри студии и признался, что атмосфера вечных ссор довела его до алкоголизма. Мартин описал ситуацию так: „Работа была организована таким образом, что казалось, что цель не в том, чтобы делать игры, а в том, чтобы заставить людей поссориться друг с другом“.
Что будет дальше с Disco Elysium
Пока судьба студии ZA/UM, основателей одноименного творческого коллектива, Disco Elysium и ее мира крайне туманны. Первое слушание в суде назначено на 28 ноября.
Все права на Disco Elysium — как саму игру, так и ее мир — принадлежат студии ZA/UM. Согласно заявлению представителей студии, команда расширилась почти до 100 человек, а в разработке находятся проекты, которыми создателям не терпится поделиться с публикой.
Роберт Курвитц, как и другие уволенные члены команды, не анонсировал новых проектов и целиком погружен в текущий конфликт. Новые анонсы касательно обновлений, дополнений или сиквела Disco Elysium пока публично не появлялись.