Эстония отправит в Украину 27 городских автобусов и электрогенераторы

Эстония подарит Украине 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов. Сообщая в субботу об отправке автобусов в Украину, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что в дополнение к военной и политической поддержке Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать, несмотря на войну, пишет rus.err.ee.