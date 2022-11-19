Эстония отправит в Украину 27 городских автобусов и электрогенераторы(5)
Эстония подарит Украине 27 городских автобусов и 13 электрогенераторов. Сообщая в субботу об отправке автобусов в Украину, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что в дополнение к военной и политической поддержке Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать, несмотря на войну, пишет rus.err.ee.
МИД Эстонии совместно с таллиннскими властями также планирует в ближайшее время отправить в Украину два автомобиля скорой помощи.
Эстонское отделение клуба Lions также сообщило в субботу, что благодаря средствам, собранным в рамках кампании „Света и тепла Украине“, будут куплены 13 электрогенераторов, которые отправятся в Украину в ближайшие дни.
Глава клуба Алар Ряст отметил, что помощь Украине должна неустанно продолжаться, потому что украинцы борются за сохранение всей Европы.