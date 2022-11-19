Полиция просит помощи в поисках 18-летнего юноши

Сегодня после обеда полиции поступило сообщение с просьбой помочь в поисках 18-летнего Симона, который, по имеющейся информации, ушел вчера вместе с друзьями веселиться и до сих пор не вернулся домой. Телефон молодого человека выключен. Из-за состояния здоровья без посторонней помощи Симон может попасть в беду.

Полиция сразу же приступила к поискам мальчика, и выяснилось, что в 2:30 ночи, когда телефон молодого человека был еще включен, он указывал на его местонахождение в районе парка Ноблесснер, что относительно недалеко от его места жительства. На данный момент патрули разыскивают молодого человека в городе, параллельно ведется сбор дополнительной информации с помощью опросов, записей с камер наблюдения и других методов поиска пропавших людей.

Рост Симона - около 185 см, молодой человек худощавого телосложения. У него длинные волосы, носит очки. Выходя из дома, был одет в серую куртку, темные штаны и черные ботинки.

Полиция просит всех, кто видел подходящего под описание молодого человека, сообщить об этом в центр тревоги по номеру 112.