Баскетбол
19.11.2022, 21:07

ВИДЕО И ФОТО | „Калев/Крамо“ нанесли украинскому гранду первое поражение в сезоне

 

В благотворительный баскетбольный день таллиннский „Калев“/Крамо“ обыграл украинский клуб „Прометей“ со счетом 94:80 в эстонско-латвийской объединенной лиге PAF.

„Калев/Крамо“ начал домашний матч активно и выиграли первую четверть со счетом 30:19. Однако во второй четверти „Прометею“ удалось немного сократить отставание в счете и на перерыв хозяева ушли с преимуществом 48:39. Перед последней четвертью украинский клуб отставал всего на три очка, но благодаря промежуточному спринту 15:4 „Калев/Крамо“ все же одержал победу.

Лучшими в составе хозяев стали: Уэсли ван Бек, набравший 19 очков, Альтерик Гилберт добавил 18, а Артур Конончук 16 очков. Кристьян Китсинг и Мартин Дорбек, набрали 11 и 10 очков соответственно. Лучшим в составе гостей стал Калеб Агада, набравший 22 очка.

Для „Прометея“ это стало первое поражение в сезоне после восьми побед. „Калев“ выиграл пять и проиграл два матча.

До матча:

В благотворительный баскетбольный день в спортзале „Калев“ клуб „Калев/Крамо“ сыграет с ведущим украинским клубом „Прометей“, матч начнется в 18:00. Первыми между собой сыграют эстонские и украинские знаменитости, которые выйдут на площадку в 16:00, чтобы собрать средства на строительство зала „Авангард“ в Украине. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.delfi.ee/avangard.

Обе игры можно посмотреть бесплатно на Delfi TV.

По словам помощника тренера „Калев/Крамо“ Индрека Рейнбока, очень важно, как команда настроится на игру и как сможет контролировать борьбу под кольцом.

„Украинский клуб „Прометей“ — очень хорошо сложенная команда, но у нас будут свои шансы, если мы будем придерживаться плана на игру. Надеюсь, мы увидим много болельщиков на трибунах и при поддержке домашней публики у нас все получится“, — резюмировал план на игру Рейнбок и пригласил людей на игру.

Для „Калев/Крамо“ это первая игра в эстонско-латвийской объединенной лиги PAF после перерыва на сборные, и все игроки здоровы и готовы к игре.

Продажа билетов на мероприятие осуществляется через piletitasku.ee.

Цель благотворительной игры — собрать 100 000 евро пожертвований для начала реконструкции спортзала „Авангард“. Весь доход от билетов на мероприятие идет на поддержку спортзала, также открыты номера для пожертвований:

Позвонив по номеру 900 7021, вы жертвуете 10 евро

Позвонив по номеру 900 7022, вы жертвуете 25 евро

Позвонив по номеру 900 7023, вы жертвуете 50 евро

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