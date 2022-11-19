Баскетбол
19.11.2022, 15:01

СЕГОДНЯ на DELFI TV | В благотворительный баскетбольный день „Калев/Крамо“ сыграет с украинским грандом

 
Kalev/Cramo
Kalev/Cramo
ФОТО: Marita Brigitta Mones | Erakogu

В сегодняшний благотворительный баскетбольный день, в рамках эстонско-латвийской объединенной лиге PAF таллиннский клуб „Калев/Крамо“ сыграет с украинским „Прометеем“.

В благотворительный баскетбольный день в спортзале „Калев“ клуб „Калев/Крамо“ сыграет с ведущим украинским клубом „Прометей“, матч начнется в 18:00. Первыми между собой сыграют эстонские и украинские знаменитости, которые выйдут на площадку в 16:00, чтобы собрать средства на строительство зала „Авангард“ в Украине. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.delfi.ee/avangard.

Обе игры можно посмотреть бесплатно на Delfi TV.

По словам помощника тренера „Калев/Крамо“ Индрека Рейнбока, очень важно, как команда настроится на игру и как сможет контролировать борьбу под кольцом.

„Украинский клуб „Прометей“ — очень хорошо сложенная команда, но у нас будут свои шансы, если мы будем придерживаться плана на игру. Надеюсь, мы увидим много болельщиков на трибунах и при поддержке домашней публики у нас все получится“, — резюмировал план на игру Рейнбок и пригласил людей на игру.

Для „Калев/Крамо“ это первая игра в эстонско-латвийской объединенной лиги PAF после перерыва на сборные, и все игроки здоровы и готовы к игре.

Продажа билетов на мероприятие осуществляется через piletitasku.ee.

Цель благотворительной игры — собрать 100 000 евро пожертвований для начала реконструкции спортзала „Авангард“. Весь доход от билетов на мероприятие идет на поддержку спортзала, также открыты номера для пожертвований:

Позвонив по номеру 900 7021, вы жертвуете 10 евро

Позвонив по номеру 900 7022, вы жертвуете 25 евро

Позвонив по номеру 900 7023, вы жертвуете 50 евро

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