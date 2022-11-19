Англия — самая дорогая сборная ЧМ-2022. Бразилия, Франция в тройке

В тройку лидеров вошли национальные команды Англии, Бразилии и Франции. Стоит отметить, что стоимость состава только этих трёх сборных превысила € 1 млрд.

Полностью десятка выглядит следующим образом:

Англия (€ 1,26 млрд).

Бразилия (€ 1,14 млрд).

Франция (€ 1,03 млрд).

Португалия (€ 937 млн).

Германия (€ 886 млн).

Испания (€ 872 млн).

Аргентина (€ 645 млн).

Нидерланды (€ 587 млн).

Бельгия (€ 563 млн).

Уругвай (€ 450 млн).

Чемпионат мира в Катаре стартует уже завтра, 20 ноября, матчем открытия Катар — Эквадор.

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