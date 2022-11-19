19.11.2022, 13:49
Англия — самая дорогая сборная ЧМ-2022. Бразилия, Франция в тройке
ФОТО: | Scanpix
Интернет-портал Transfermarkt назвал десятку самых дорогих по суммарной стоимости сборных стартующего завтра чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
В тройку лидеров вошли национальные команды Англии, Бразилии и Франции. Стоит отметить, что стоимость состава только этих трёх сборных превысила € 1 млрд.
Полностью десятка выглядит следующим образом:
Англия (€ 1,26 млрд).
Бразилия (€ 1,14 млрд).
Франция (€ 1,03 млрд).
Португалия (€ 937 млн).
Германия (€ 886 млн).
Испания (€ 872 млн).
Аргентина (€ 645 млн).
Нидерланды (€ 587 млн).
Бельгия (€ 563 млн).
Уругвай (€ 450 млн).
Чемпионат мира в Катаре стартует уже завтра, 20 ноября, матчем открытия Катар — Эквадор.