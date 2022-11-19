ФОТО и ВИДЕО| Премьера знаменитого Rimini Protokoll. Нарвитяне: „Мы сами выбираем, на какие вопросы и как отвечать!“

То, что на сцене - обычные люди, не делает спектакль самодеятельным, а добавляет искренности и правдивости. Именно потому, что людям не нужно играть - они живут на сцене. В самом начале становится понятно, что это своеобразный сеанс групповой терапии, причем, участники терапии - не только те, кто на сцене, но и зрители. Поочередно к микрофону выходят люди: разных национальностей, возраста и социального статуса: от самых старших, с трудом передвигающихся пожилых до трехлетних малышей. И каждый говорит о себе несколько слов, самое важное, что он сам хочет, чтобы о нем знали.

Это и простая, и удивительно интересно и понятно работающая схема. Например, одна из пожилых женщин говорит, что она самая старшая из присутствующих, ей 90 лет и сообщает, что сейчас сделает девять шагов в сторону круга, по 1 за каждые прожитые 10 лет. За ней по такому же принципу следуют остальные. На сцене - какая-то суматошная неразбериха, но на экране все четко и понятно: зрители видят график, который рассказывает о возрасте нарвитян в соответствии со статистикой.

На экране сцены - зеленый круг. Сверху на него направлена камера. Этот зеленый круг - в том числе хромакей, позволяющий создавать на экране инфографику, которую творят сами находящиеся на сцене люди.

У немецких режиссеров, разумеется, проект уже выстроен, но в процессе работы оказалось, что нарвитяне не согласны публично отвечать на политизированные вопросы, к примеру, касающиеся войны. Поэтому, по словам режиссеров проекта, часть вопросов пришлось изменить и смягчить. И, если, к примеру, на заданный на эстонском языке из зала вопрос „Поддерживаете ли вы „специальную военную операцию России против Украины?“, большинство нарвитян повернулись к зрительному залу спинами, что означает „не хочу отвечать“, то на перефразированный вопрос „Считаете ли вы насилие приемлемым для достижения целей государственного уровня?“ большинство нарвитян ответили отрицательно. Хотя, будем честны, это по сути один и тот же вопрос, заданный разными словами.

Документальный проект „100% City“ основывается на статистике населения города, в котором он проходит, а участвуют в нем сто горожан. Эти люди - обычные жители Нарвы, они не являются профессиональными актерами, но принимали активное участие в разработке сценария.

Зритель узнает о том, что вот эта пенсионерка строила дома в Нарве, построила по кирпичику, своими руками целый район, а славный малыш на руках у русской мамы - аргентинец, потому что его отец принадлежит этому народу. Человек, с гордостью объявляющий „Я цыган!“ исполняет кусочек цыганского танца. Девочка подросток держит на руках младшего брата и говорит о том, что она - эстонка, училась в Нарве в эстонской школе, но и там все говорили по-русски. Тогда их семья решила переехать в поселок Вока, и она рада, что, наконец, может говорить по-эстонски со своими одноклассниками. Другая девочка рассказывает, что с мамой она говорит по-эстонски, а с папой - по-русски.

„Я воспитывался в детском доме, был зависимым и сидел в тюрьме, теперь пришел к Богу и помогаю таким же найти дорогу к свету и к жизни“, - откровенничает другой участник спектакля. И перед зрителями предстает сердце города - его жители.

„Мы гордимся“

Одно из самых сильных переживаний и впечатления для зрителя - то, что выходящие к микрофону люди гордятся тем, что сделали, тем, как прожили свою жизнь. Те, кто наблюдал за процессом создания этого спектакля в Нарве, говорят, что для режиссера было настоящим вызовом ограничить людей во времени, потому что каждый из ста хотел рассказать о себе гораздо больше, чем позволяет время спектакля.

Вторая часть спектакля - ответы на смешные, грустные и сложные вопросы: „Почему вы не можете выучить эстонский язык?“, „Где вы обсуждаете политику?“, „В какую сферу государство должно направлять больше средств?“, „Поддержали бы вы своего ребенка, если бы он оказался гомосекусалистом?“, „Кто из вас имеет детей?“, „Кто из вас находится в активном поиске партнера?“, „Кто из вас состоит в политической партии?“