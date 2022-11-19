СЕЙЧАС на DELFI TV | Знаменитости из Эстонии и Украины встретятся на благотворительном баскетбольном матче(9)
В субботу в 16:00 в спортивном зале „Калев“ состоится баскетбольный матч между эстонскими и украинскими звездами, на собранные пожертвования будет восстановлен легендарный киевский спорткомплекс „Авангард“, пострадавший во время войны. Все желающие могут бесплатно посмотреть игру на Delfi TV.
Продажа билетов на мероприятие осуществляется через piletitasku.ee.
После матча звезд, в рамках эстонско-латвийской объединенной лиге PAF между собой сыграют лучший клуб эстонии и украины „Калев/Крамо“ против „Прометей“. Эта игра начнеться в 18:00.
Цель благотворительной игры — собрать 100 000 евро пожертвований для начала реконструкции спортзала „Авангард“. Весь доход от билетов на мероприятие идет на поддержку спортзала, также открыты номера для пожертвований:
Позвонив по номеру 900 7021, вы жертвуете 10 евро
Позвонив по номеру 900 7022, вы жертвуете 25 евро
Позвонив по номеру 900 7023, вы жертвуете 50 евро
Украинская команда:
Слава Медведенко — двукратный чемпион НБА, сооснователь FLY HIGH FOUNDATION
Дмитрий Кораблев - баскетболист, бывший член сборной Украины
Влад Ващук - футболист, бывший член киевского Динамо и сборной Украины
Марк Куцевалов - украинский юморист
Виктор Кондратовец - баскетболист, бывший член сборной Украины
Дмитрий Кривенко (Smoove) - шоу-баскетболист
Дмитрий Каднай - певец
Андрей Джеджула - шоумен, ведущий на радио и телевидении
Мария Дубас - баскетболистка, бывший член сборной Украины
Анатолий Лутицкий - шоу-баскетболист
Максим Восковцев - шоу-баскетболист
Егор Максимчук - шоу-баскетболист
София Кирица – юная баскетболистка, начавшая тренироваться в зале „Авангард“
Александр (Алекс) Захаров - шоу-баскетболист
Эстонская команда:
Прийт Сарапуу
Мерике Андерсон
Герд Кантер
Янар Тальтс
Ховард Фриер
Грегор Арберт
Кристо Сааге
Юри Ратас
Каймо Кууск
Ивар Юрченкр
Кайли Кукумяги
Кристян Ыуекаллас
Робин Валтинг
Тоомас Уйбо
Андрес Кыппе