СЕЙЧАС на DELFI TV | Знаменитости из Эстонии и Украины встретятся на благотворительном баскетбольном матче

В субботу в 16:00 в спортивном зале „Калев“ состоится баскетбольный матч между эстонскими и украинскими звездами, на собранные пожертвования будет восстановлен легендарный киевский спорткомплекс „Авангард“, пострадавший во время войны. Все желающие могут бесплатно посмотреть игру на Delfi TV.