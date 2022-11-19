19.11.2022, 11:05
В Пыхья-Пярнумаа в пожаре погиб человек
ФОТО: | Delfi Meedia
18 ноября в 22.46 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Лангерма в волости Пыхья-Пярнумаа, где открытым пламенем горел жилой дом.
В 22.56 спасатели прибыли на место и начали работы по тушению пожара. Они вошли в горящий дом и в 23.17 нашли труп пожилого мужчины.
Пожар удалось локализровать к 23.40 и окончательно потушить в 02.41. Во время работ по тушению спасатели не слышали сигнала дымового датчика.
Причину возгорания и наличие датчика выяснит следствие.