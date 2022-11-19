ЧП и криминал
19.11.2022, 11:05

В Пыхья-Пярнумаа в пожаре погиб человек

 
Delfi
Küünal.
Küünal.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

18 ноября в 22.46 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Лангерма в волости Пыхья-Пярнумаа, где открытым пламенем горел жилой дом.

В 22.56 спасатели прибыли на место и начали работы по тушению пожара. Они вошли в горящий дом и в 23.17 нашли труп пожилого мужчины.

Пожар удалось локализровать к 23.40 и окончательно потушить в 02.41. Во время работ по тушению спасатели не слышали сигнала дымового датчика.

Причину возгорания и наличие датчика выяснит следствие.

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