Новости Эстонии
19.11.2022, 10:47

На Штромке начался снос пляжного здания

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

В пятницу, 18 ноября, начались работы по сносу амортизированного пляжного здания на Штромке, которое долго пустовало. Закончить работы и привести территорию в порядок планируется к 1 декабря.

Работы по сносу заказал Таллиннский департамент городского имущества, работы выполняет Aspen Grupp OÜ. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, пляжное здание на Штромке было непригодно к использованию и опасным для находящихся рядом, поэтому было решено его снести.

„Мы хотим построить на одном из самых популярных пляжей Таллинна здание, которое бы отвечало ожиданиям и потребностям горожан, для этого сейчас в районе идет сбор идей“, — сказа Пихлап.

Работы по сносу здания заказал Таллиннский департамент городского имущества, работы выполняет Aspen Grupp OÜ.

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