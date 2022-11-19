На Штромке начался снос пляжного здания(4)
В пятницу, 18 ноября, начались работы по сносу амортизированного пляжного здания на Штромке, которое долго пустовало. Закончить работы и привести территорию в порядок планируется к 1 декабря.
Работы по сносу заказал Таллиннский департамент городского имущества, работы выполняет Aspen Grupp OÜ. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, пляжное здание на Штромке было непригодно к использованию и опасным для находящихся рядом, поэтому было решено его снести.
„Мы хотим построить на одном из самых популярных пляжей Таллинна здание, которое бы отвечало ожиданиям и потребностям горожан, для этого сейчас в районе идет сбор идей“, — сказа Пихлап.
Работы по сносу здания заказал Таллиннский департамент городского имущества, работы выполняет Aspen Grupp OÜ.