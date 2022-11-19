Новости Эстонии
19.11.2022, 10:05

ВИДЕО | Транспортный департамент предупреждает о скользких дорогах: не ездите на летней резине!

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Lumine tee
Lumine tee
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В субботу утром основная часть государственных шоссе была покрыта снегом и льдом, сообщил утром Транспортный департамент.

Лишь на побережье Северной Эстонии дороги еще не замело снегом, но снегопад доберется и туда. Температура воздуха по Эстонии составит -2..-7 градусов, а на северо-западном побережье +1°C. Днем выпадет ~1 см снега, вечером в Южной Эстонии 2-3 см.

Температура будет ниже нуля как в воздухе, так и на поверхности дорог.

„Если у вашего автомобиля летняя резина, то сегодня не тот день, чтобы выехать на дорогу“, - пишет Транспортный департамент.

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