19.11.2022, 10:05
ВИДЕО | Транспортный департамент предупреждает о скользких дорогах: не ездите на летней резине!(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу утром основная часть государственных шоссе была покрыта снегом и льдом, сообщил утром Транспортный департамент.
Лишь на побережье Северной Эстонии дороги еще не замело снегом, но снегопад доберется и туда. Температура воздуха по Эстонии составит -2..-7 градусов, а на северо-западном побережье +1°C. Днем выпадет ~1 см снега, вечером в Южной Эстонии 2-3 см.
Температура будет ниже нуля как в воздухе, так и на поверхности дорог.
„Если у вашего автомобиля летняя резина, то сегодня не тот день, чтобы выехать на дорогу“, - пишет Транспортный департамент.