ВИДЕО | Транспортный департамент предупреждает о скользких дорогах: не ездите на летней резине!

Лишь на побережье Северной Эстонии дороги еще не замело снегом, но снегопад доберется и туда. Температура воздуха по Эстонии составит -2..-7 градусов, а на северо-западном побережье +1°C. Днем выпадет ~1 см снега, вечером в Южной Эстонии 2-3 см.

Температура будет ниже нуля как в воздухе, так и на поверхности дорог.

„Если у вашего автомобиля летняя резина, то сегодня не тот день, чтобы выехать на дорогу“, - пишет Транспортный департамент.