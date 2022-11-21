Не фотографировать людей на улице и не целоваться: что стоит помнить футбольным фанатам, отправляясь в мусульманскую страну?

Рекомендации дает представитель Исламского центра в Эстонии Заин Уль Абидин.

Не стоит делать фотографии людей на улицах. Вы можете фотографировать здания, растения и другие объекты, но если в кадр попадут люди, они будут недовольны. Если люди попадают в кадр, вам лучше спросить у них, не против ли они.

Если вы приехали в страну со своей женой или девушкой, стоит избегать объятий и поцелуев на улицах или в публичных местах - местным жителям вряд ли понравится такое поведение. Поняв, что перед ними иностранцы, они могут проигнорировать это, однако не стоит диктовать свои правила в стране, в которую вы приехали как гость.

Большинству местных жителей не понравится также, если вы будете громко разговаривать или кричать на улицах. Не стоит и знакомится с рандомными людьми на улицах - в частности, с женщинами. Ситуация, в которой вы решаете познакомиться с понравившейся женщиной, предлагаете пожать руки или провести время вместе - недопустима. При этом если вам нужна какая-нибудь помощь, вы можете без проблем ее попросить. Местные уважают своих гостей, уважают иностранцев, это распространено везде. Вряд ли, если вы спросите о чем-то местного жителя, он просто ответит „я не знаю“ и уйдет, скорее всего, вам постараются помочь. Если вы захотите познакомиться с городом, с местной культурой, у вас это точно получится.

В целом, курить не запрещено, но это нужно делать в специально отведенных для этого местах - вам не стоит этого делать просто на улице. С алкоголем похожая ситуация - вы можете его купить, но его нельзя брать с собой на улицу и пить открыто.

Что касается LGBT символики, то были даже разговоры о соответствующем законе, что демонстрировать ее нельзя (подробнее о законодательстве в отношении LGBT символики можно прочитать в разборе RusDelfi здесь). Если вы пойдете в магазин, например, и на вас будут LGBT-символы, местным это может не понравиться. В таком случае могут даже вызвать полицию.