Департамент транспорта: рост цен не повлияет на уборку и обслуживание дорог в зимний период

„Если мы говорим о тяжелых погодных условиях на дорогах, то зимняя сезонная уборка - это не та статья расходов, где мы будем сокращать финансирование из-за инфляции или в ожидании теплой зимы“, - сказал представитель Транспортного департамента Андрес Пийбелехт.

Компания Verston убирает примерно треть дорог государственного значения, на ее балансе 75 снегоуборочных и других спецмашин, а также 35 тракторов. В этом году предприятие потратило 9 млн евро на модернизацию автомобильного парка, к снежной зиме здесь готовы. Бюджет на уборку шоссе и второстепенных дорог вырос, поскольку суммы подрядов здесь индексируются в соответствии с инфляционными показателями.