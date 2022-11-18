Властитель низов. Как маргиналы становятся образцом для российской власти

Владимир Путин в своих выступлениях регулярно пытается донести до слушателей одну мысль: он — плоть от плоти простого народа. Только вот представления российского президента о народе не раз менялись за годы его правления, и сейчас мы, похоже, наблюдаем очередную перемену. Новый круг общения Путина и стиль его поведения показывают, что времена кириенковских „волонтеров“ прошли и российский народ для президента теперь воплощают более милитаризированные круги. Это даже не столько кадровые военные, сколько поднятые войной маргинальные персонажи вроде „ополченцев Донбасса„, „военкоров“ и бойцов ЧВК.

Судя по частоте таких встреч, Путин именно в них видит „настоящих людей снизу“. Он придумывает для себя очередную версию народа, с которым желает общаться и с кем соотносит себя. А российской власти ничего не остается, кроме как адаптироваться под представления президента, перенимая маргинальный стиль.

Послание „низам“

Путин нередко вспоминает о том, откуда он вышел — „из народа“. Вот и на недавнем Валдайском форуме он рассказал об отце (“мастером работал, техникум окончил“) и о матери (“не было даже среднего образования“; „и нянечкой работала в больнице, и дворником, и сторожем ночным“). После чего подвел слушателей к выводу: „пульс того, чем живет рядовой человек“, ему очень хорошо знаком.

Близость к народу постоянно подчеркивается и в лексике, используемой президентом. На том же „Валдае“ выступление Путина больше напоминало кухонный монолог. Президент несколько раз восклицал „бред какой-то!“, по-простому взывал к западным лидерам „вы че делаете?“, рассуждал, на чем сидеть и как крякать, и даже использовал матерные связки.