ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (268-й день) | СМИ: Россия выпустила по Киеву ракету с имитатором ядерной боеголовки

Власти аннексированного Россией Крыма начали фортификационные работы „для защиты полуострова“.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил агентству Франс пресс, что на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое пройдет 1-2 декабря в Лодзи, российскую делегацию вообще и министра иностранных дел Сергея Лаврова в частности не пустят. Польша в настоящее время председательствует в ОБСЕ.

Министерство обороны России 18 ноября обвинило Украину в военных преступлениях после появления в социальных сетях двух видео, снятых в одном месте: на первом люди в российской военной форме сдаются в плен, на втором - видны трупы, по-видимому, этих же людей. Подтвердить подлинность видео невозможно. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию. Об этом сообщает DW.

Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, говорится в сообщении в телеграм-канале Кремля, причем впервые за долгое время - очно, а не онлайн.

Одна из двух российских крылатых ракет, сбитых 17 ноября над Киевом, была оснащена имитатором ядерной боевой части, сообщает украинский военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники. По их данным, это была крылатая ракета типа Х-55, у которой „открутили“ ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую „болванку“. Факт использования ракеты Х-55 из „ядерного арсенала“ может свидетельствовать о том, что у России критически низкие запасы крылатых ракет, отмечается в публикации.

Глава Белгородской области сообщил о погибшем при обстреле мужчине.