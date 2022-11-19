Дамы, вперед! „Формула-1“ создаст гоночную серию для женщин

Новая гоночная серия для женщин появится в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте „Формулы-1“.



F1 Academy создана для развития и подготовки молодых женщин-гонщиков к переходу на более высокие уровни соревнований, включая серию W, „Формулу-1“, „Формулу-2“ и „Формулу-3“.



Участие в F1 Academy примут пять команд, каждая из которых заявит по три болида. Первый сезон будет состоять из семи Гран-при по три гонки в каждом — всего 21 гонка. Календарь на 2023 год будет опубликован позднее.



Также организаторы выделили 15 дней для проведения тестовых заездов.



„Каждый должен иметь возможность следовать своей мечте и реализовать свой потенциал. <...> Вот почему я рад объявить о создании F1 Academy, которая даст молодым женщинам-гонщикам лучший шанс реализовать свои амбиции с помощью комплексной программы, которая даст им все необходимое для перехода в „Ф-3“ и, надеюсь, в „Ф-2“, а затем в „Ф-1“. Чем больше возможностей, тем лучше, и это сделано, для того чтобы предоставить гонщицам еще один путь к успеху“, — сказал глава „Формулы-1“ Стефано Доменикали.



В истории только две женщины, обе итальянки, стартовали в основной гонке на этапе „Формулы-1“ — Мария-Тереза де Филиппис провела пять гонок в 1950-х, а Лелла Ломбарди стартовала в 12 гонках в середине 1970-х и смогла набрать очки.