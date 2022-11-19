ЧМ по футболу 2022 года в Катаре: что нужно о нем знать – от политики и коррупции до шансов команд

Это конфликт, который не имеет решения ни во время чемпионата, ни после. Страны Запада настаивают, что система защиты прав человека универсальна для всего мира. В Катаре так не считают: это государство со строгими исламскими законами - как их здесь понимают. В стране не равны права мужчин и женщин, за однополые отношения можно получить срок. Трудовые мигранты значительно поражены в правах по сравнению с гражданами, вплоть до того, что рабочим надо получать разрешение не только на въезд, но и на выезд из страны.

В 2011 году, через год после голосования за выбор хозяина чемпионата мира, Катарский суверенный фонд за 2 млрд долларов купил один из главных футбольных клубов Франции - ПСЖ. Так совпало, что это - любимый клуб Николя Саркози, который тогда был президентом страны.

Оба главных в 2010 году футбольных чиновника - президент ФИФА Зепп Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини - отстранены за получение сомнительных денег. В недавнем интервью Блаттер заявил, что ЧМ-2022 должен был пройти в США, но француз Платини настаивал на Катаре. Блаттер обратил внимание, что после победы заявки Катара эта страна заключила с Францией крупное соглашение о поставках оружия.

Однако в 2015-2020 годах в рамках антикоррупционного расследования, которое ведут власти США, обвинения выдвинуты против 42 функционеров ФИФА, включая ее бывшего вице-президента Джека Уорнера (он гражданин Тринидада и Тобаго и пока избегает экстрадиции). Суда еще не было.

Информация о коррупции при выборе России и Катара до сих пор самая противоречивая. Два года продолжалось расследование о том, что Катар мог дать взятки на сумму 3,7 млн долларов футбольным чиновникам. Оно закончилось снятием обвинений.

В 2010 году ФИФА объявила, что чемпионат мира 2018 года пройдет в России, а ЧМ 2022-го - в Катаре. Разговоры о взятках начались сразу же после этого объявления. В частности, на чемпионат 2022-го претендовали гораздо более подготовленные к нему США и Австралия.

До пятницы предполагалось, что алкоголь будет продаваться и на стадионах, и в главной фанзоне - за три часа до начала матча и в течение часа после. Но 18 ноября ФИФА заявила, что болельщики больше не смогут купить на стадионах пиво с содержанием алкоголя.

Как и в остальных странах региона, в Катаре практически под полным запретом алкоголь, он продается только в дорогих отелях. После долгих переговоров и давления спонсоров - пивных компаний - Катар вначале пошел на беспрецедентные для себя уступки, но за два дня до начала турнира несколько изменил первоначальные решения.

Власти Катара просили приезжающих женщин одеваться скромнее, но обещали, что их не будут преследовать за внешний вид, не соответствующий религиозному канону.

Катар стал первой в истории арабской страной, где пройдет чемпионат мира по футболу. Здесь действуют законы шариата.

Это все равно категорически не удовлетворяет европейцев, американцев и австралийцев - и те протестуют как могут. Капитаны сборных десяти стран будут играть в радужных повязках - даже несмотря на запрет ФИФА. Сборная Дании специально для турнира заказала нарочито тусклую форму без логотипов спонсоров, а второй ее комплект - вообще траурно черный. Сборная Франции буквально перед чемпионатом объявила о создании фонда, который будет финансировать правозащитные организации.

Официальные лица Катара также говорят, что они не против однополых отношений среди приезжающих болельщиков, и обещают, что полиция не будет преследовать их. Они только просят воздержаться от публичной демонстрации чувств.

Катар защищается. Там настаивают, что 6,5 тыс. человек не погибли непосредственно во время строительства стадионов, отелей и дорог, а умерли по естественным причинам.

Отдельно правозащитники подчеркивают, что за время подготовки к ЧМ-2022 в Катаре погибли 6,5 тыс. трудовых мигрантов из бедных стран Азии.

Все это продолжает вызывать жесткую критику со стороны политиков, правозащитников, и даже футбольных тренеров. Например, глава сборной Англии Гарет Саутгейт в многочисленных интервью говорит о равных правах человека гораздо больше, чем, собственно, о футболе.

Там же, где оно все же окажется доступным, за напиток придется платить очень дорого: пластиковый стакан с пивом обойдется в 10 британских фунтов (13 долларов), то есть примерно в два раза дороже, чем в лондонских пабах.

Как повлияла политика и война в Украине?

Да, пока это самый политизированный чемпионат мира в истории. На стадии стыковых матчей на него не допустили сборную России - из-за войны с Украиной. Потенциальные соперники, сборные Польши, Чехии и Швеции, сделали заявления, что даже ценой неучастия в ЧМ они бы не стали играть с россиянами.

Уже в последние недели раздавались голоса с требованием отстранить сборную Ирана - из-за поставок боевых дронов в Россию и из-за подавления протестов за права женщин. В свою очередь, иранские власти требуют от главного тренера своей сборной не включать в состав одного из лучших своих нападающих Сердара Азмуна - он открыто поддержал протестующих.

Разного рода заявления как с трибун, так и из уст футболистов и функционеров, не заставят себя ждать и во время самого чемпионата.

Что еще произойдет впервые в истории?

Впервые в истории ЧМ проходит на Ближнем Востоке - и впервые осенью и зимой, потому что летом тут температура достигает 50 градусов. Катарские власти на раннем этапе планировали построить полностью закрытые кондиционированные стадионы, но ФИФА на это не пошла.

Из-за зимнего ЧМ-2022 все ведущие европейские чемпионаты взяли беспрецедентную паузу посреди сезона. Потенциально это может иметь влияние на то, как будут выглядеть итоговые таблицы летом. Ведь ведущие клубы отправляют в Катар практически всех своих основных игроков, а середняки - в лучшем случае нескольких, и у них будет целый месяц на то, чтобы отдохнуть и еще лучше подготовиться.

Впервые в истории чемпионатов мира среди судей будут женские бригады. Главными арбитрами будут француженка Стефани Фраппар, Салима Мукансанга из Руанды и Ёсими Ямасита из Японии.

Что нужно знать о самом чемпионате?