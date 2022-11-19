Дороже, чем Роналду. 10 талантов, о которых после чемпионата мира заговорит весь мир

Букайо Сака (Англия) — 21 год, вингер

Список открывает 21-летний полузащитник сборной Англии, у которого уже есть опыт выступлений на крупных турнирах, пусть и не самый удачный. На ЕВРО-2020 позапрошлым летом он не реализовал свою попытку в серии пенальти в финале с Италией. Но с тех пор Сака сильно вырос (в том числе в цене – сейчас €90 млн), подтянул 11-метровые, стал лидером нового „Арсенала“ и много забивает. В Катаре он точно будет на ведущих ролях.

Юссуфа Мукоко (Германия) — 17 лет, нападающий

Мукоко попал в итоговую заявку сборной Германии только после травмы Марко Ройса. Но шансы пробиться даже в стартовый состав у него хорошие. Во время матчей Лиги наций на его позиции наигрывались Тимо Вернер и Кай Хаверц. Вернер в Катар не поехал из-за травмы, а Хаверц номинально все же полузащитник. Кроме того, „Челси“ с Хаверцем в последнее время не показал ничего выдающегося, а Мукоко, который, кстати, уже оценивается в €30 млн, вышел на ведущие роли в бундеслиге. По сути, его главный конкурент за позицию — одноклубник Карим Адейеми, но в „Боруссии“ он как раз и „сидит“ под Юссуфой — поэтому приходится играть на позиции вингера.

Николас Джексон (Сенегал) — 21 год, вингер

На плечи этого парня ляжет часть ответственности за атаку Сенегала в отсутствие Садьо Мане. При этом за национальную сборную он до сих пор не провел ни одного официального матча. Дебют на чемпионате мира - настоящая сказка, о которой многие футболисты могут только мечтать! В этом сезоне Джексон громко заявил о себе в „Вильяреале“: закрепился в стартовом составе, оформил „2+2“ по системе „гол плюс пас“ в чемпионате Испании. А ведь еще пару лет назад Джексон играл лишь в третьем по силе испанском дивизионе! Летом им всерьез интересовался „Эвертон“, ливерпульцы были готовы заплатить за этого парня €32 млн, хотя его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов.

Юрриен Тимбер (Нидерланды) — 21 год, центральный защитник