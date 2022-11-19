Дороже, чем Роналду. 10 талантов, о которых после чемпионата мира заговорит весь мир
Каждый чемпионат мира открывает новых звезд. На турнир съезжаются не по годам талантливые юноши, которые голодны по больших побед и полны желания показать себя миру. „Чемпионат“ сделал подборку самых крутых молодых футболистов, за которыми стоит понаблюдать в ходе чемпионата мира в Катаре. В материале нет очевидных вариантов вроде Джамала Мусиалы или Джуда Беллингема. Эти игроки уже сейчас „зажигают“ на взрослом уровне и стали лидерами в своих сборных. Но есть другие таланты, которые могут раскрыться в полную силу, причем некоторые уже сейчас стоят больше, чем сам Криштиану Роналду.
Букайо Сака (Англия) — 21 год, вингер
Список открывает 21-летний полузащитник сборной Англии, у которого уже есть опыт выступлений на крупных турнирах, пусть и не самый удачный. На ЕВРО-2020 позапрошлым летом он не реализовал свою попытку в серии пенальти в финале с Италией. Но с тех пор Сака сильно вырос (в том числе в цене – сейчас €90 млн), подтянул 11-метровые, стал лидером нового „Арсенала“ и много забивает. В Катаре он точно будет на ведущих ролях.
Юссуфа Мукоко (Германия) — 17 лет, нападающий
Мукоко попал в итоговую заявку сборной Германии только после травмы Марко Ройса. Но шансы пробиться даже в стартовый состав у него хорошие. Во время матчей Лиги наций на его позиции наигрывались Тимо Вернер и Кай Хаверц. Вернер в Катар не поехал из-за травмы, а Хаверц номинально все же полузащитник. Кроме того, „Челси“ с Хаверцем в последнее время не показал ничего выдающегося, а Мукоко, который, кстати, уже оценивается в €30 млн, вышел на ведущие роли в бундеслиге. По сути, его главный конкурент за позицию — одноклубник Карим Адейеми, но в „Боруссии“ он как раз и „сидит“ под Юссуфой — поэтому приходится играть на позиции вингера.
Николас Джексон (Сенегал) — 21 год, вингер
На плечи этого парня ляжет часть ответственности за атаку Сенегала в отсутствие Садьо Мане. При этом за национальную сборную он до сих пор не провел ни одного официального матча. Дебют на чемпионате мира - настоящая сказка, о которой многие футболисты могут только мечтать! В этом сезоне Джексон громко заявил о себе в „Вильяреале“: закрепился в стартовом составе, оформил „2+2“ по системе „гол плюс пас“ в чемпионате Испании. А ведь еще пару лет назад Джексон играл лишь в третьем по силе испанском дивизионе! Летом им всерьез интересовался „Эвертон“, ливерпульцы были готовы заплатить за этого парня €32 млн, хотя его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов.
Юрриен Тимбер (Нидерланды) — 21 год, центральный защитник
Молодая звезда „Аякса“ уже вовсю рвется в топ-клубы. Поговаривают, что защитник пожертвовал переходом в „Манчестер Юнайтед“ летом, чтобы попасть на этот чемпионат мира — тренер „оранжевых“ Луи ван Галь сказал ему, что без игровой практики в сборную не позовет. Сделка оценивалась некоторыми экспертами в €65 млн. Такова цена за поездку в Катар!
Бренден Ааронсон (США) — 22 года, атакующий полузащитник
Летом перешел из „Зальцбурга“ в „Лидс“ на замену Калвину Филлипсу и сразу же стал одним из лидеров команды. Бренден не только очень цепкий и трудолюбивый игрок, который способен великолепно действовать на разных участках поля. Он прекрасно чувствует партнеров и мастерски раздает передачи: в прошлом сезоне хавбек был одним из лучших среди молодых игроков по этому показателю и в текущем пока держит планку. Сейчас его стоимость оценивается в €30 млн.
Неко Уильямс (Уэльс) — 21 год, латераль
Летом воспитанник „Ливерпуля“ перешел в „Ноттингем Форест“ за €17,5 млн и стал лидером обороны. Успевает везде: и в защите часто перехватывает мяч, и в атаке всегда обостряет — даже в матчах с грандами он один из лучших по ключевым передачам и xThreat (метрика, которая рассматривает, насколько то или иное действие приближает/отдаляет текущее владение мяча к голу/от гола)
Энцо Фернандес (Аргентина) — 21 год, полузащитник
Настоящее открытие группового этапа Лиги чемпионов. Подавал большие надежды, когда выступал у себя на родине за „Ривер Плейт“, и был близок к переходу в „Манчестер Сити“, но оказался в „Бенфике“ и с ходу стал незаменимым. Очень трудолюбивый полузащитник с поставленным ударом — за лиссабонцев забивал в дебютных матчах Лиги чемпионов и национального первенства. CIES оценивает его в €35 млн - это самый дорогой футболист среди игроков до 21 года за пределами пяти ведущих европейских чемпионатов.
Никола Залевски — 21 год, латераль, сборная Польши
Никола — обладатель премии Golden Boy — 2022. Правда, по версии болельщиков, голосовавших за него на официальном сайте. Заставил говорить о себе в прошлом сезоне, когда Моуринью доверил ему левый фланг „Ромы“ сначала в матчах Лиги конференций, а затем и в чемпионате Италии. За сборную дебютировал в старте против Нидерландов — и тут же отметился результативной передачей. Сейчас к футболисту проявляет интерес „Тоттенхэм“, который, по слухам, готов выложить за игрока 15 миллионов.
Хесус Феррейра (США) — 21 год, нападающий
Сверхрезультативный форвард „Далласа“ — 18+6 в 35 матчах MLS. Неудивительно, что номинирован на звание лучшего молодого игрока лиги. Transfermarkt оценивает американца в €8 млн. Выступает в роли единственного форварда в схеме 4-3-3, отличительная черта — подвижность, поиск свободных зон и открывание в нужный момент.
Страхиня Павлович (Сербия) — 21 год, центральный защитник
Еще одно открытие группового этапа Лиги чемпионов. Один из лидеров по всевозможным статистическим метрикам: возвраты, отборы, выигранные единоборства. Не удивительно, ведь Павлович — 194-сантиметровый центральный защитник, способный подвинуть любого. Воспитанник „Партизана“ уехал из родной Сербии в „Монако“, но там не закрепился — два года, две аренды. С лета выступает за „Зальцбург“, с которым продолжит борьбу в Лиге Европы после зимнего перерыва.