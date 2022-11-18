„Слава тебе, Господи, что уходит. У нас что, булочку пополам не могут разрезать?“ Лукашенко — об уходе „Макдоналдса“ из Беларуси

„Некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может и старшего, стали ахать и охать: „Ах, „Макдоналдс“ уходит“. Я думаю: „Слава тебе, Господи, что хоть уходит“. Но только место „Макдоналдса“, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Белорусы, запомните, никто иной. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот „Макдоналдс“, если кому то это надо. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салат?“