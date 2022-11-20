Футбол
20.11.2022, 11:14

Сыграли в историческом матче, напугали немцев. Как футбольная сборная Эстонии в 30-е годы пыталась попасть на чемпионат мира

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Заметка о матче Швеция - Эстония в Päewaleht (13.06.1933)
Заметка о матче Швеция - Эстония в Päewaleht (13.06.1933)
ФОТО: DIGAR

Уже сегодня, 20 ноября, в Катаре стартует очередной, 22-й по счету, чемпионат мира по футболу. К сожалению, эстонской команде пока не удавалось поучаствовать в финальной стадии, но ее опыт участия в отборочных турнирах насчитывает уже почти 90 лет. RusDelfi вспоминает о первых попытках пробиться на футбольный Олимп.

Первый блин комом

Эстонский футбольный союз был образован вскоре после провозглашения независимости, в декабре 1921 года, и уже в 1923 году стал членом ФИФА. В следующем году эстонские футболисты съездили на Олимпиаду в Париже, но в дальнейшем ограничивались товарищескими матчами и сражениями за Кубок Балтии с Латвией и Литвой. Не было эстонцев и на первом мировом первенстве в 1930 году в Уругвае. Впрочем, тот турнир вообще не вызвал энтузиазма в Европе. Дорогая и долгая дорога отпугнула почти всех, за океан отправились только команды Франции, Бельгии, Югославии и Румынии.

Следующий мундиаль в 1934 году вызвалась провести Италия, где Муссолини не жалел средств на пропаганду своего режима через спорт. На сей раз интерес был намного выше: на 16 мест в финальном турнире было подано вдвое больше заявок. Пришлось впервые организовывать отборочный турнир. Эстонскую сборную определили в группу под номером 1, вместе со Швецией и Литвой. Игры должны были пройти в один круг. И именно эстонские футболисты приняли участие в самой первой отборочной игре чемпионатов мира по футболу: 11 июня 1933 года, на Олимпийском стадионе в Стокгольме, против сборной Швеции.

У Эстонии была опытная команда, костяк которой составляли победители домашнего Кубка Балтии 1931 года. Однако 14-тысячная аудитория и 37-градусная жара, вероятно, сыграли с футболистами злую шутку. Уже на 7-й минуте капитан и лидер Эстонии, вратарь Эвальд Типнер под прессингом шведского нападающего Кнута Кроона неосторожно зашел с мячом за линию ворот. К 13-й минуте счет вырос до 3:0, а к концу первого тайма — до 4:0. В начале второго тайма Леонхард Касс прямым ударом с углового сократил разрыв в счете. Надежда для Эстонии забрезжила, когда на 61-й минуте Рихард Куремаа открылся на навес в штрафной и отправил мяч в сетку. При этом он подыграл себе рукой, но норвежский рефери этого не заметил. В отличие от Марадоны, сделавшего аналогичный финт полвека спустя, Куремаа не стал ссылаться на „руку Бога“, а после матча признал, что схитрил.

Впрочем, Эстонии этот финт не помог, в концовке шведы забили еще два гола, установив итоговый счет 6:2. Он отражал соотношение сил между командами, хотя глава Эстонского футбольного союза Адо Андеркопп после игры посчитал, что более справедлив был бы итог 4:2. Сборная Швеция затем обыграла в Каунасе Литву 2:0 и досрочно выиграла группу. Матч Эстонии с Литвой, как не имеющий турнирного значения, решили не проводить.

Снова Стокгольм

Перед следующим чемпионатом мира, который в 1938 году получила право провести Франция, эстонцы попали вновь в группу 1 с теми же шведами, а также Германией и Финляндией. При этом в финал выходили 2 команды. Открывать отбор эстонской команде вновь выпало в Стокгольме, 20 июня 1937 года, на только что построенном новом стадионе „Росунда“. Игра не вызвала большого ажиотажа, собрав лишь 18 тысяч болельщиков (для сравнения, за месяц до того посмотреть на сборную Англии на тот же стадион пришли 40 тысяч). В отличие от игры четырехлетней давности на сей раз уже эстонцы в дебюте ошеломили соперника: к исходу 3-й минуты вели 2:0 благодаря ударам Георга Сийменсона и Хейнриха Ууккиви. Швед Юзефссон вскоре отыграли один гол, но дальше почти до конца тайма эстонская оборона во главе с неувядаемым капитаном Эвальдом Типнером справлялась со всеми угрозами. К сожалению, в концовке тайма капитан Швеции Леннарт Бумке (он забивал Эстонии еще в 1933-м) и тот же Юзефссон вывели вперед уже хозяев. Во второй половине сказалось преимущество Швеции в физической подготовке: на 49-й минуте после пенальти счет стал 4:2, а в концовке хет-трик сделал Густав Веттерстрём, доведя дело вновь до разгрома: 7:2.

Роковые угловые

Однако у сборной Эстонии оставалось еще два матча. В первом из них, 19 августа в Турку, удалось выиграть у Финляндии 1:0 благодаря голу Куремаа. Газеты отмечали, что по моментам эстонцы превзошли соперника, и победа могла быть и более крупной. Таким образом, в случае успеха в последней игре у эстонской команды еще оставался шанс на 2 место в группе и поездку во Францию. Правда, соперник был силен: сборная Германии, бронзовый призер чемпионата мира 1934 года. Тренировал ее Зепп Гербергер, тот самый, который в 1954 году приведет ФРГ к первому званию чемпионов мира.

К тому же играть пришлось вновь в гостях, в Кёнигсберге, на стадионе, который при гитлеровском режиме был отремонтирован и назван в честь Хорста Весселя (нацистского активиста, погибшего в 1930 году и объявленного в Третьем рейхе героем-мучеником). После аннексии Восточной Пруссии СССР стадион был передан спортивному обществу „Локомотив“. Он существует до сих пор, хотя о германском прошлом там уже ничего не напоминает. Немецкая сборная играла в Кёнигсберге нечасто, поэтому игра вызвала нешуточный интерес: 18 тысяч зрителей (матчи местного клуба в то время собирали не больше 15 тысяч). Весь первый тайм вратарь Типнер и эстонская защита сдерживали натиск хозяев, стараясь проводить контратаки. Во время одной из них на 34-й минуте Ууккиви и Куремаа вывели на удар правого вингера Георга Сийменсона, который открыл счет. Перед вторым таймом назревала громкая сенсация. После перерыва подгоняемые трибунами немцы продолжили атаковать. На 51-й минуте при подаче углового мяч после удара немецкого центрфорварда Эрнста Ленера угодил в перекладину, ударился в линию ворот и потом отскочил в поле. Арбитр без колебаний указал на центр.

Примечательно, судил игру Бруно Пфютцнер — гражданин Чехословакии, но этнический немец, уроженец Судет. Угловые в итоге оказались ахиллесовой пятой эстонской команды: после них левый инсайд Юпп Гаухель (на 52-й и 86-й минутах) и тот же Ленер (на 65-й) довели счет до разгромного. В самой концовке Куремаа упустил отличный шанс забить второй эстонский гол и избежать разгрома. Даже проиграв 1:4 эстонская команда удостоилась отличной прессы. О том, что эстонский футбол находится на подъеме, свидетельствовала и победа в 1938 году на домашнем Кубке Балтии.

Увы, вскоре и в Эстонии, и в остальной Европе стало не до футбола. Из-за советской оккупации следующий отборочный матч чемпионата мира, первый на домашнем поле, сборная Эстонии смогла провести только 65 лет спустя, 16 августа 1992 года, уступив на „Кадриорге“ Швейцарии 0:6.

Вот как сложилась судьба тех, кто представлял Эстонию в последнем довоенном отборочном матче в Кёнигсберге:

Вратарь и капитан Эвальд Типнер (1906-1947), клуб „Спорт“ Таллин. Легенда эстонского футбола сыграл 66 матчей за сборную. В 1970 году был признан лучшим вратарем в истории эстонского футбола. Также успешно играл в хоккей с мячом. Завершив в 1939 году спортивную карьеру, работал таксистом. Умер в Таллинне.

Защитник Элмар Леонхард Тепп (1913-1943), клуб „Пухкекдоу“ Таллин. Сыграл 18 матчей за сборную. В 1941 году мобилизован в Красную Армию, в 1943 году попал в плен под Великими Луками вместе с бывшими партнерами по сборной Ууккиви и Куремаа. После „освобождения“ советскими войсками был приговорен за сдачу в плен к расстрелу, умер в тюрьме в Калинине (ныне Тверь).

Защитник Вальтер Неэрис (1915-1942), клуб „Эстония“ Таллинн. Сыграл 36 матчей за сборную, забил 1 гол. Считался сильнейшим левым беком в довоенном эстонском футболе. После оккупации в 1941 году успел поиграть за таллиннское „Динамо“. Мобилизован в Красную Армию, погиб на фронте.

Защитник Эгон Парбо (1910-1942), клуб „Эстония“ Таллинн. Сыграл за сборную 24 матча, забил 1 гол. Помимо футбола, играл в баскетбол (4 матча за сборную). Служил в полиции поэтому после советской оккупации был арестован и репрессирован. Умер в лагере на Северном Урале.

Полузащитник Фердинанд Мурр (1912-1978), клуб „Пухкекоду“ Таллинн. Сыграл 9 матчей за сборную. Ехал в Кёнигсберг как запасной, но в последний момент заменил получившего травму Юхо Матсалу. Во время войны в 1944 году Мурр сумел бежать в Швецию, умер в Гётеборге.

Полузащитник Карл-Рудольф Силлак (до 1934 года — Зильберг) (1906-1974), Таллинский футбольный клуб. Сыграл 52 матча за сборную, забил 1 гол. Помимо футбола с успехом играл в хоккей с мячом и шайбой, а также занимался велосипедным спортом. В 1970 году признан лучшим полузащитником в истории эстонского футбола. После войны тренировал футбольный и хоккейный таллиннский „Спартак“ (позднее - „Калев“), работал судьей.

Нападающий Георг Сийменсон (1912-1984), клуб „Спорт“ Таллинн. Сыграл 42 матча за сборную, забил 14 голов. Был мобилизован в Красную Армию, после войны смог продолжить спортивную карьеру в таллиннском „Калеве“ в 1947-1949 годах. Позднее работал в Таллинне электриком.

Нападающий Хейнрих Рудольф Ууккиви (1912-1943), клуб „Эстония“ Таллинн. Сыграл 46 матчей за сборную, забил 7 голов. Помимо футбола, играл в хоккей с мячом и шайбой. В 1941 году мобилизован в Красную Армию, в 1943 году попал в плен под Великими Луками вместе с бывшими партнерами по сборной Теппом и Куремаа. После „освобождения“ советскими войсками был репрессирован, умер в лагере в Красноярском крае.

Нападающий Рихард Куремаа (1912-1991), клуб „Олимпия“ Тарту. Сыграл 42 матча, забил 18 голов. В 1941 году мобилизован в Красную Армию, в 1943 году попал в плен под Великими Луками вместе с бывшими партнерами по сборной Теппом и Ууккиви. В отличие от них смог выжить в лагере и в 1952 году вернулся в Эстонию, некоторое время тренировал команду в Вильянди. Один из двух, наряду с Вейдеманном, из той сборной дожил до восстановления независимости страны.

Нападающий Юлиус Кальо (1910-1954), клуб „Эста“ Таллин. Сыграл 17 матчей за сборную, забил 2 гола. Во время войны был мобилизован в Красную Армию, после ее окончания жил в Таллинне.

Нападающий Ральф Вейдеманн (1913-2009), клуб „Калев“ Таллинн. Сыграл 13 матчей за сборную, забил 3 гола. Играл также в хоккей с мячом. В 1941 году успел поиграть за хоккейное таллиннское „Динамо“. Во время немецкой оккупации тренировал детей в клубе „Калев“, в 1944 году смог бежать в Швецию. Работал там на заводе пластмасс. Умер в Стокгольме. Его сын Харри занимался волейболом и даже играл за юношескую сборную Швеции.

Тренер — Бернард (Бернхард) Рейн (1897-1976). Как игрок провел 27 матчей за сборную страны, в том числе на парижской Олимпиаде. В войну в 1944 году бежал в Швецию, умер в Эскильстуне.

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