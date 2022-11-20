Сыграли в историческом матче, напугали немцев. Как футбольная сборная Эстонии в 30-е годы пыталась попасть на чемпионат мира(3)
Уже сегодня, 20 ноября, в Катаре стартует очередной, 22-й по счету, чемпионат мира по футболу. К сожалению, эстонской команде пока не удавалось поучаствовать в финальной стадии, но ее опыт участия в отборочных турнирах насчитывает уже почти 90 лет. RusDelfi вспоминает о первых попытках пробиться на футбольный Олимп.
Первый блин комом
Эстонский футбольный союз был образован вскоре после провозглашения независимости, в декабре 1921 года, и уже в 1923 году стал членом ФИФА. В следующем году эстонские футболисты съездили на Олимпиаду в Париже, но в дальнейшем ограничивались товарищескими матчами и сражениями за Кубок Балтии с Латвией и Литвой. Не было эстонцев и на первом мировом первенстве в 1930 году в Уругвае. Впрочем, тот турнир вообще не вызвал энтузиазма в Европе. Дорогая и долгая дорога отпугнула почти всех, за океан отправились только команды Франции, Бельгии, Югославии и Румынии.
Следующий мундиаль в 1934 году вызвалась провести Италия, где Муссолини не жалел средств на пропаганду своего режима через спорт. На сей раз интерес был намного выше: на 16 мест в финальном турнире было подано вдвое больше заявок. Пришлось впервые организовывать отборочный турнир. Эстонскую сборную определили в группу под номером 1, вместе со Швецией и Литвой. Игры должны были пройти в один круг. И именно эстонские футболисты приняли участие в самой первой отборочной игре чемпионатов мира по футболу: 11 июня 1933 года, на Олимпийском стадионе в Стокгольме, против сборной Швеции.
У Эстонии была опытная команда, костяк которой составляли победители домашнего Кубка Балтии 1931 года. Однако 14-тысячная аудитория и 37-градусная жара, вероятно, сыграли с футболистами злую шутку. Уже на 7-й минуте капитан и лидер Эстонии, вратарь Эвальд Типнер под прессингом шведского нападающего Кнута Кроона неосторожно зашел с мячом за линию ворот. К 13-й минуте счет вырос до 3:0, а к концу первого тайма — до 4:0. В начале второго тайма Леонхард Касс прямым ударом с углового сократил разрыв в счете. Надежда для Эстонии забрезжила, когда на 61-й минуте Рихард Куремаа открылся на навес в штрафной и отправил мяч в сетку. При этом он подыграл себе рукой, но норвежский рефери этого не заметил. В отличие от Марадоны, сделавшего аналогичный финт полвека спустя, Куремаа не стал ссылаться на „руку Бога“, а после матча признал, что схитрил.
Впрочем, Эстонии этот финт не помог, в концовке шведы забили еще два гола, установив итоговый счет 6:2. Он отражал соотношение сил между командами, хотя глава Эстонского футбольного союза Адо Андеркопп после игры посчитал, что более справедлив был бы итог 4:2. Сборная Швеция затем обыграла в Каунасе Литву 2:0 и досрочно выиграла группу. Матч Эстонии с Литвой, как не имеющий турнирного значения, решили не проводить.
Снова Стокгольм
Перед следующим чемпионатом мира, который в 1938 году получила право провести Франция, эстонцы попали вновь в группу 1 с теми же шведами, а также Германией и Финляндией. При этом в финал выходили 2 команды. Открывать отбор эстонской команде вновь выпало в Стокгольме, 20 июня 1937 года, на только что построенном новом стадионе „Росунда“. Игра не вызвала большого ажиотажа, собрав лишь 18 тысяч болельщиков (для сравнения, за месяц до того посмотреть на сборную Англии на тот же стадион пришли 40 тысяч). В отличие от игры четырехлетней давности на сей раз уже эстонцы в дебюте ошеломили соперника: к исходу 3-й минуты вели 2:0 благодаря ударам Георга Сийменсона и Хейнриха Ууккиви. Швед Юзефссон вскоре отыграли один гол, но дальше почти до конца тайма эстонская оборона во главе с неувядаемым капитаном Эвальдом Типнером справлялась со всеми угрозами. К сожалению, в концовке тайма капитан Швеции Леннарт Бумке (он забивал Эстонии еще в 1933-м) и тот же Юзефссон вывели вперед уже хозяев. Во второй половине сказалось преимущество Швеции в физической подготовке: на 49-й минуте после пенальти счет стал 4:2, а в концовке хет-трик сделал Густав Веттерстрём, доведя дело вновь до разгрома: 7:2.
Роковые угловые
Однако у сборной Эстонии оставалось еще два матча. В первом из них, 19 августа в Турку, удалось выиграть у Финляндии 1:0 благодаря голу Куремаа. Газеты отмечали, что по моментам эстонцы превзошли соперника, и победа могла быть и более крупной. Таким образом, в случае успеха в последней игре у эстонской команды еще оставался шанс на 2 место в группе и поездку во Францию. Правда, соперник был силен: сборная Германии, бронзовый призер чемпионата мира 1934 года. Тренировал ее Зепп Гербергер, тот самый, который в 1954 году приведет ФРГ к первому званию чемпионов мира.
К тому же играть пришлось вновь в гостях, в Кёнигсберге, на стадионе, который при гитлеровском режиме был отремонтирован и назван в честь Хорста Весселя (нацистского активиста, погибшего в 1930 году и объявленного в Третьем рейхе героем-мучеником). После аннексии Восточной Пруссии СССР стадион был передан спортивному обществу „Локомотив“. Он существует до сих пор, хотя о германском прошлом там уже ничего не напоминает. Немецкая сборная играла в Кёнигсберге нечасто, поэтому игра вызвала нешуточный интерес: 18 тысяч зрителей (матчи местного клуба в то время собирали не больше 15 тысяч). Весь первый тайм вратарь Типнер и эстонская защита сдерживали натиск хозяев, стараясь проводить контратаки. Во время одной из них на 34-й минуте Ууккиви и Куремаа вывели на удар правого вингера Георга Сийменсона, который открыл счет. Перед вторым таймом назревала громкая сенсация. После перерыва подгоняемые трибунами немцы продолжили атаковать. На 51-й минуте при подаче углового мяч после удара немецкого центрфорварда Эрнста Ленера угодил в перекладину, ударился в линию ворот и потом отскочил в поле. Арбитр без колебаний указал на центр.
Примечательно, судил игру Бруно Пфютцнер — гражданин Чехословакии, но этнический немец, уроженец Судет. Угловые в итоге оказались ахиллесовой пятой эстонской команды: после них левый инсайд Юпп Гаухель (на 52-й и 86-й минутах) и тот же Ленер (на 65-й) довели счет до разгромного. В самой концовке Куремаа упустил отличный шанс забить второй эстонский гол и избежать разгрома. Даже проиграв 1:4 эстонская команда удостоилась отличной прессы. О том, что эстонский футбол находится на подъеме, свидетельствовала и победа в 1938 году на домашнем Кубке Балтии.
Увы, вскоре и в Эстонии, и в остальной Европе стало не до футбола. Из-за советской оккупации следующий отборочный матч чемпионата мира, первый на домашнем поле, сборная Эстонии смогла провести только 65 лет спустя, 16 августа 1992 года, уступив на „Кадриорге“ Швейцарии 0:6.