Сыграли в историческом матче, напугали немцев. Как футбольная сборная Эстонии в 30-е годы пыталась попасть на чемпионат мира

Впрочем, Эстонии этот финт не помог, в концовке шведы забили еще два гола, установив итоговый счет 6:2. Он отражал соотношение сил между командами, хотя глава Эстонского футбольного союза Адо Андеркопп после игры посчитал, что более справедлив был бы итог 4:2. Сборная Швеция затем обыграла в Каунасе Литву 2:0 и досрочно выиграла группу. Матч Эстонии с Литвой, как не имеющий турнирного значения, решили не проводить.

Снова Стокгольм

Перед следующим чемпионатом мира, который в 1938 году получила право провести Франция, эстонцы попали вновь в группу 1 с теми же шведами, а также Германией и Финляндией. При этом в финал выходили 2 команды. Открывать отбор эстонской команде вновь выпало в Стокгольме, 20 июня 1937 года, на только что построенном новом стадионе „Росунда“. Игра не вызвала большого ажиотажа, собрав лишь 18 тысяч болельщиков (для сравнения, за месяц до того посмотреть на сборную Англии на тот же стадион пришли 40 тысяч). В отличие от игры четырехлетней давности на сей раз уже эстонцы в дебюте ошеломили соперника: к исходу 3-й минуты вели 2:0 благодаря ударам Георга Сийменсона и Хейнриха Ууккиви. Швед Юзефссон вскоре отыграли один гол, но дальше почти до конца тайма эстонская оборона во главе с неувядаемым капитаном Эвальдом Типнером справлялась со всеми угрозами. К сожалению, в концовке тайма капитан Швеции Леннарт Бумке (он забивал Эстонии еще в 1933-м) и тот же Юзефссон вывели вперед уже хозяев. Во второй половине сказалось преимущество Швеции в физической подготовке: на 49-й минуте после пенальти счет стал 4:2, а в концовке хет-трик сделал Густав Веттерстрём, доведя дело вновь до разгрома: 7:2.