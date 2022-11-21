„Она просидела дома шесть лет, потому что не знала как ей выйти из квартиры“. Насколько Таллинн удобен для маломобильных людей?
Татьяна Филиппова стала инвалидом семь лет назад. Ей пришлось учиться жить по-новому: многие рутинные дела стали невозможными, а привычные места – недоступными. Работу повара пришлось оставить, теперь Татьяна консультант, опирающийся на личный опыт. Она помогает людям, оказавшимся в подобной ситуации. RusDelfi сопроводил Татьяну по короткому маршруту, чтобы выяснить с какими препятствиями ей приходится сталкиваться ежедневно.
Открываются автоматические двери и Татьяна выезжает из центра социального обслуживания на Endla 8. Первые испытание начинаются сразу на площадке перед входом. Колеса инвалидного кресла подкатываются к самому краю ступенек – иначе не развернутся к пандусу. Приходится аккуратно поворачивать коляску, буквально балансируя на краю. Цена ошибки – падение со ступенек. Дальше пандус, но даже его пологий спуск вызывает трудности: коляску нужно постоянно придерживать, чтобы она не покатилась вниз бесконтрольно. Сил не очень много, к тому же одна рука не слушается – она частично парализована. В итоге пальцы не выдерживают постоянного напряжения, и на полпути коляску разворачивает на 90 градусов. „Тут еще терпимо. В другие места вообще не пройти“, – комментирует свой спуск Татьяна.
На этом сложности не заканчиваются. По дороге встречаются бордюры, подъемы, пороги, неровности, наклоны – чтобы через все это проехать, колясочнику требуется приложить значительные усилия. Впрочем, некоторые препятствия все же становятся непреодолимыми. „Мне писала одна женщина, которая просидела дома шесть лет, потому что она не знала как ей на коляске выйти из квартиры, – вспоминает Татьяна. - Другой женщине 70 лет, из которых в коляске она просидела – 30. Она тоже не может никуда доехать, даже до остановки, поэтому большую часть времени сидит возле дома“.
Маломобильным гражданам приходится тщательно продумывать свой маршрут. И даже если в каком-то учреждении установлен пандус – это еще не значит, что он пригоден для использования. Бывает, что угол уклона пандуса превышает допустимые нормы и выполняет лишь формальное назначение – соблюсти закон.
„В Sõle построили больницу, которая должна была стать образчиком для остальных, но в итоге они установили у себя пороги. Как это вообще возможно? – негодует Татьяна. - Хотя бы персонал подготовлен, и есть специальные помощники. В других больницах и этого нет. Допустим, мне нужно пересесть на стол чтобы сделать рентгеновский снимок, и нигде нет доски для пересаживания, ни в одной больнице. Врачи тоже не знают, как правильно действовать. Меня, например, однажды уронили и сломали ногу“.
С бытовыми делами Татьяне помогает справляться назначенный местным самоуправлением личный помощник – Марьяна. Благодаря ей Татьяна может ходить и в кино, и в театр, и даже посещать спортзал. „Если рядом нет такого человека, то единственное, что ты будешь делать – это все время лежать дома. Я самостоятельно ничего не могу сделать. Со мной все время кто-то должен находиться рядом. К примеру, во время готовки я могу упасть и задеть сковородку, потому что не держу равновесие. У меня ожоги по всему телу“, – говорит Татьяна.
Потребность в такой помощи для каждого человека решается индивидуально. „Это очень нужные люди. Только с ними ты можешь развиваться“, – отмечает Татьяна. В одиночку она не в состоянии даже добраться до магазина Lidl, который находится в 500 метрах от ее дома.
Пользоваться автобусами тоже некомфортно. Люди часто занимают пространство, предназначенное для инвалидов, особенно в час пик. „Они все уставшие после работы. А тут им нужно потесниться и освободить для тебя место. В этот момент у пассажиров взгляды, полные ненависти, – делится переживаниями Татьяна. - Поэтому я пользуюсь услугами invatakso. У них очень качественное обслуживание и приятные работники. Водители уже знают каждого из нас и помнят кого укачивает, кого нельзя возить по кочкам и т.д. Относятся к нам очень бережно, все молодые, не брезгливые. Правда машин мало, и не всегда хватает“.
В остальное время спасает личный автомобиль, хотя с парковкой тоже бывают трудности. „Мне важно, чтобы машина стояла на инвалидном месте, потому что это близко ко входу. К тому же вокруг много пространства, и мою дверь никто не подпирает, иначе я даже из машины выйти не смогу“, – объясняет Татьяна. Причем основной упрек относительно занятых парковочных мест в большей степени адресован владельцам торговых центров, чьи сотрудники зимой складируют снег на инвалидные места. „Могу даже назвать их – это Prisma, Lasnamäe Centrum и Ikea, которая была на Петербургское шоссе. У них хотя бы одно синее парковочное место обязательно будет завалено снегом“. В это время года даже обычные дороги превращаются в полосу препятствий.
Сейчас Татьяна занимается переоборудованием квартиры. „Будем переделывать ванную, устанавливать раздвижные двери, убирать пороги, переставлять туалет и раковину. Делать перестановку, чтобы была возможность везде подъехать. И для меня важно, чтобы я могла справляться со всем одной рукой“.
Другим важным вопросом, которым задается наша героиня – это как быть в случае экстренной эвакуации. Там, где обычный человек легко пробежит по ступенькам, в случае неработающего лифта, человеку на коляске потребуется сторонняя помощь. „Насколько обучен персонал в разных учреждениях? Вообще это кем-то отработано? Я раньше жила на 13 этаже, и мне было интересно, если единственных выходом останется пожарная лестница, спасатели смогут мне помочь?“
Развитие инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями в Таллинне
В 1993 году город Таллинн совместно с союзом и объединением инвалидов начали сотрудничать в формировании доступной среды жизнедеятельности инвалидов. С марта 2014 года согласование всех общественных зданий (разрешения на строительство, извещения о строительстве, эскизы, разрешения на пользование) осуществляется со специалистом сектора здоровья Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения на основании плана по обеспечению условий доступности для инвалидов и положения строительного кодекса через регистр строений (EHR) и департамент городского планирования (TPR). Ежегодно через департамент социальной помощи и здравоохранения проходит до 800 проектов, из которых утверждается чуть более 200. Сюда входят парковка для инвалидов, понижение тротуаров, переходы, пороги, туалеты для инвалидов, пандусы, лифты, детские площадки и т. д.
Для лучшего вовлечения людей с ограниченными возможностями в общественную жизнь, в Таллинне учреждена комиссия по делам инвалидов, целью которой является консультирование городской управы и помощь в организации деятельности городской управы по созданию равных возможностей для людей с ограниченными возможностями. Комитет собирается один раз в квартал под председательством вице-мэра Таллинна. В него входят представители различных управлений городской управы и организации людей-инвалидов, в том числе Эстонская палата людей с ограниченными возможностями.
„Можно сказать, что с годами общая картина улучшилась, повысилась осведомленность дизайнеров, непонимание или возражения возникают все реже. Поэтому у нас есть четкое представление относительно новых или реконструируемых общественных объектов, и мы постоянно их контролируем. Равно как и требования, изложенные в положении строительного кодекса служат руководством для строителей и должностных лиц по их выполнению и проверке“, – отмечает старший специалист сектора здоровья Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Яко Стейн.
Сейчас город руководствуется планом в направлении развития доступности Таллинна в 2016-2022 годах. В рамках этого проекта будут разрабатывать городское пространство под нужды людей с ограниченными возможностями, например, тротуары, переходы, проходимость в учреждения социального сектора и здравоохранения. Доступность спорта и образования и тд.
Также есть возможность пользоваться Таллиннской информационной системой доступности, где можно посмотреть объекты и маршруты движения для людей с особыми потребностями, а также родителей с детьми, пожилых людей и туристов.