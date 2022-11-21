„Она просидела дома шесть лет, потому что не знала как ей выйти из квартиры“. Насколько Таллинн удобен для маломобильных людей?

„В Sõle построили больницу, которая должна была стать образчиком для остальных, но в итоге они установили у себя пороги. Как это вообще возможно? – негодует Татьяна. - Хотя бы персонал подготовлен, и есть специальные помощники. В других больницах и этого нет. Допустим, мне нужно пересесть на стол чтобы сделать рентгеновский снимок, и нигде нет доски для пересаживания, ни в одной больнице. Врачи тоже не знают, как правильно действовать. Меня, например, однажды уронили и сломали ногу“.

Маломобильным гражданам приходится тщательно продумывать свой маршрут. И даже если в каком-то учреждении установлен пандус – это еще не значит, что он пригоден для использования. Бывает, что угол уклона пандуса превышает допустимые нормы и выполняет лишь формальное назначение – соблюсти закон.

На этом сложности не заканчиваются. По дороге встречаются бордюры, подъемы, пороги, неровности, наклоны – чтобы через все это проехать, колясочнику требуется приложить значительные усилия. Впрочем, некоторые препятствия все же становятся непреодолимыми. „Мне писала одна женщина, которая просидела дома шесть лет, потому что она не знала как ей на коляске выйти из квартиры, – вспоминает Татьяна. - Другой женщине 70 лет, из которых в коляске она просидела – 30. Она тоже не может никуда доехать, даже до остановки, поэтому большую часть времени сидит возле дома“.

Открываются автоматические двери и Татьяна выезжает из центра социального обслуживания на Endla 8. Первые испытание начинаются сразу на площадке перед входом. Колеса инвалидного кресла подкатываются к самому краю ступенек – иначе не развернутся к пандусу. Приходится аккуратно поворачивать коляску, буквально балансируя на краю. Цена ошибки – падение со ступенек. Дальше пандус, но даже его пологий спуск вызывает трудности: коляску нужно постоянно придерживать, чтобы она не покатилась вниз бесконтрольно. Сил не очень много, к тому же одна рука не слушается – она частично парализована. В итоге пальцы не выдерживают постоянного напряжения, и на полпути коляску разворачивает на 90 градусов. „Тут еще терпимо. В другие места вообще не пройти“, – комментирует свой спуск Татьяна.

С бытовыми делами Татьяне помогает справляться назначенный местным самоуправлением личный помощник – Марьяна. Благодаря ей Татьяна может ходить и в кино, и в театр, и даже посещать спортзал. „Если рядом нет такого человека, то единственное, что ты будешь делать – это все время лежать дома. Я самостоятельно ничего не могу сделать. Со мной все время кто-то должен находиться рядом. К примеру, во время готовки я могу упасть и задеть сковородку, потому что не держу равновесие. У меня ожоги по всему телу“, – говорит Татьяна.

Потребность в такой помощи для каждого человека решается индивидуально. „Это очень нужные люди. Только с ними ты можешь развиваться“, – отмечает Татьяна. В одиночку она не в состоянии даже добраться до магазина Lidl, который находится в 500 метрах от ее дома.

Пользоваться автобусами тоже некомфортно. Люди часто занимают пространство, предназначенное для инвалидов, особенно в час пик. „Они все уставшие после работы. А тут им нужно потесниться и освободить для тебя место. В этот момент у пассажиров взгляды, полные ненависти, – делится переживаниями Татьяна. - Поэтому я пользуюсь услугами invatakso. У них очень качественное обслуживание и приятные работники. Водители уже знают каждого из нас и помнят кого укачивает, кого нельзя возить по кочкам и т.д. Относятся к нам очень бережно, все молодые, не брезгливые. Правда машин мало, и не всегда хватает“.