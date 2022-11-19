Фестиваль кино „Паўночнае ззянне“ пройдет в Таллинне и Вильнюсе

Каждый год „Паўночнае ззянне“ презентует уникальную концепцию, которая проявляется в содержании программы, манифесте, айдентике и коммуникации. Слоган и главный лейтмотив „Паўночнага ззяння“-2022: как дома. Вся айдентика „Ззяння“-2022 об одном: о поиске доме, о доме, который мы носим с собой, об изменениях дома, о действиях и мечтах. Все это отразила в манифесте фестиваля его основательница и директорка Воля Чайковская.

В этом году в программе фестиваля — 11 интересных и нетривиальных ивентов. В первый день феста гостьей online-беседы „Дерись как девчонка“ станет звезда беларуского баскетбола Екатерина Снытина. Дискуссия „Как дома. Вызовы эмиграции“ соберет режиссеров белорусского независимого кино, чтобы поразмышлять о пути беларуского кино. В дискуссии „Ниндзя, который разбивает стереотипы“ примут участие режиссерка Ингвилд Све Фликке и исполнительница главной роли, актриса Кристин Куят Торп норвежского фильма „Ниндзя-ребенок“, а модерировать беседу будет норвежский актер и художественный руководитель театра Vaba Lava в Таллинне Харальд Томпсон Розенстрем.

На фесте можно будет не только посмотреть отборное кино из стран Скандинавии, Балтии, Беларуси и Украины, но и послушать размышления и дискуссии интересных людей из мира киноиндустрии (и не только) на мероприятиях традиционной Индустриальной платформы „Паўночнага ззяння“.

В программе также захватывающий политический триллер „Президент“ о борьбе Зимбабве за демократию, спродюсированный голливудскими звездами Дэнни Гловером («Смертельное оружие“) и Тэнди Ньютон («Мир Дикого Запада“). „Уку“ — хроника жизни и приключений андеграундного музыканта Уку Куута и его матери и творческой партнерки Марью Куут. Кинокомикс-драмеди „Ниндзя-ребенок“ о нежелательной беременности и вынужденном половом созревании.

В 2022 году кинофестиваль откроет проникновенная документальная драма из Исландии „Подними планку“ , а закроет „Эйфория по-фински“ — история взросления трех школьниц, „Девочки, девочки“ . Всего в международную программу вошли 15 игровых и документальных фильмов из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии, Эстонии, Литвы и Латвии.

Гибридный формат: и online, и offline, поддержка от PÖFF и Skalvija

Впервые „Ззянне“ проходит в гибридном формате: одновременно online, и offline в Таллинне и Вильнюсе. После регистрации смотреть online фильмы „Паўночнага ззяння“ можно будет с 20 по 30 ноября, они будут доступны 24 часа согласно расписанию. Показы фильмов белорусских режиссеров („Когда цветы не молчат“, „Мечта“) и специальная панельная дискуссия „Как дома“ пройдут в Таллине благодаря коллаборации „Паўночнага Ззяння“ с Таллинским кинофестивалем „Темные ночи“. В Вильнюсе состоятся показы фильмов „Край света“, „Shirey Mara“ и „Мечта“ при поддержке кинотеатра Skalvija.

Специальная программа „Ukraine mon amour“

Программа „Ukraine mon amour“ посвящается Украине и ее борьбе за мир и свободу, показывая украинские фильмы в своей программе „Паўнчонае ззянне“ высказывает солидарность и поддержку Украине. В программу вошли три документальных украинских фильма, которые были сделаны в копродукции с Нордическими и Балтийскими странами. Фильмы рассказывают о военных событиях в Украине с разных ракурсов, в том числе о том – как это, когда у тебя дома идет война. Это перекликается со слоганом „Ззяння-2022“: feels like home.

С 2015 года „Паўночнае ззянне“ ежегодно даёт возможность посмотреть уникальные фестивальные фильмы, фавориты фестивалей класса „А“, а также работы талантливых дебютантов и дебютанток из стран Скандинавии, Балтии, Беларуси. За годы проведения кинофестиваля, его посетило около 100 международных гостей, среди которых датский писатель Питер Хёг, актриса и певица Нукака Костер-Вальдау, норвежский писатель и сценарист Эрленд Лу. „Паўночнае ззянне“ стремится способствовать выражению независимых голосов отдельных людей, а также народов и культур стран Скандинавии, Балтии и Беларуси.

Все фильмы будут доступны на online-платформе кинофестиваля для просмотра бесплатно, за небольшим исключением: из соображений безопасности фильмы „Когда цветы не молчат“ и „Край света“ доступны только offline в Таллинне и Вильнюсе.

Чтобы посмотреть фильмы, нужно зарегистрироваться.