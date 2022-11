Коронавирусу исполнилось 3 года. Вирусолог Андрес Меритс: обойдемся без поздравлений

„Meil on teada umbes arvestuslikult üks miljon viiruseliiki, mis võivad inimesele krae vahele sadada. Neist tunneme me umbes tuhandet, seega 99,9% on teadmata. Küsimus ei ole selles, kas tuleb uus – küsimus on selles, kuna tuleb uus. Siin ei ole mingisuguseid kahtusi,“ sõnas Andres Merits tänasel Tartu ülikooli konverentsil .

„Tulles tänase sünnipäevalapse juurde, kellele me õnne ei soovi, siis me ei tea tänaseni väga täpselt, kust ta meile kaela sadas – on väga palju oletusi ja võib olla ei õnnestu seda kunagi kindlaks teha, kust ta tuli. Aga mida ta tegi, seda me teame kõik, ja seda, mida ta tegema hakkab, tahaksime me väga teada,“ jätkas Merits.