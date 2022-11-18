ОТ РЕДАКЦИИ | Приговор для России

17 ноября 2022 года Гаагский суд вынес решение по делу о боинге 777, выполнявшем рейс МН 17, который был сбит в Донецкой области из зенитно-ракетного комплекса „Бук“. Игорь Стрелков и двое его подчиненных получили пожизненные приговоры и обязаны выплатить родственникам жертв 16 миллионов евро. Одного подсудимого, Олега Пулатова, суд оправдал, потому что доказать, что он имел отношение к уничтожению малазийского боинга, не получилось. Суд подчеркнул, что ракета, сбившая пассажирский самолет, была выпущена с территории, находящейся под контролем России.

Судебный процесс тянулся почти восемь лет, ему препятствовала не только пандемия коронавируса, но и тактика адвоката, который защищал в Гааге Олега Пулатова, и который подал более 200 исков, чтобы затянуть дело. Пулатов был единственным подсудимым, у которого был защитник, и его адвокат, в общем, защищал и остальных подсудимых, и путинскую Россию в целом. Как подчеркнул голландский премьер Марк Рютте после вынесения приговора, сам процесс для того, чтобы добиться справедливости для жертв, еще продолжается.

Пока что Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Харченко избегают своего наказания благодаря тому, что находятся в России, и путинская власть их не выдает. Но, как показывает пример военных преступников югославских войн 1990- гг, все может измениться в один момент. Главная цель Гаагского суда состояла в установлении истинной причины катастрофы МН 17. В ходе процесса были проверены различные версии, даже конспирологические и абсурдные. Это было сделано как раз для того, чтобы никто не смог обвинить суд в предвзятости или „русофобии“. В числе прочих была опровергнута версия Министерства обороны России, что малазийский боинг был сбит либо украинским штурмовиком Су-25, либо украинским „Буком“.