Специалист советует: на что обратить внимание, покупая подержанный автомобиль?

Сегодня мы видим, что, прежде всего, при продаже подержанных автомобилей люди пытаются скрыть технические проблемы и имевшие место аварии. Самый надежный способ защитить себя от таких мошенников – приобрести подержанный автомобиль у надежного автодилера, у которого есть обзор истории и состояния автомобиля.

Также стоит помнить, что, если частное лицо покупает автомобиль у юридического лица, то есть у фирмы, и в течение полугода у автомобиля обнаруживаются скрытые дефекты, у покупателя есть возможность обратиться в Департамент защиты прав потребителей. Однако, если автомобиль куплен у другого частного лица, такой возможности нет. Также нередки случаи, когда после сделки частный продавец даже не отвечает на звонки. Риски также можно снизить, поискав информацию о продавце в интернете. Такой поиск, как правило, показывает предыдущие скандалы с обманом.

Другой вариант – отвезти приобретаемый автомобиль для проверки технического состояния в пункт техосмотра или в представительство конкретной марки. Если автомобиль был куплен новым в Эстонии, вы также можете запросить в представительстве историю его обслуживания.

Кроме того, стоит провести фоновую проверку автомобиля. Во-первых, вы должны проверить, что регистрационный номер и VIN-код автомобиля совпадают с транспортным средством. Проверить данные автомобиля, установленные на него ограничения и историю использования можно в э-обслуживании Департамента шоссейных дорог , введя регистрационный номер автомобиля и VIN-код.

База данных Фонда дорожного страхования Эстонии предоставляет обзор возможных повреждений в результате дорожно-транспортных происшествий – достаточно лишь ввести данные автомобиля. В случае ДТП там указывается размер возмещения ущерба транспортному средству. К сожалению, в этой базе данных не отражаются происшествия в рамках страхования каско.