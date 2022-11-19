Специалист советует: на что обратить внимание, покупая подержанный автомобиль?
Больше всего в Эстонии приобретают подержанные автомобили, но, если покупатель заранее не проверит машину, существует риск быть обманутым. Руководитель Coop Pank Liising Мартин Ильвес и исполнительный директор опытного продавца автомобилей Nordauto Прийт Эрмпалу рассказывают, что следует учитывать при покупке подержанного автомобиля.
Сегодня мы видим, что, прежде всего, при продаже подержанных автомобилей люди пытаются скрыть технические проблемы и имевшие место аварии. Самый надежный способ защитить себя от таких мошенников – приобрести подержанный автомобиль у надежного автодилера, у которого есть обзор истории и состояния автомобиля.
Также стоит помнить, что, если частное лицо покупает автомобиль у юридического лица, то есть у фирмы, и в течение полугода у автомобиля обнаруживаются скрытые дефекты, у покупателя есть возможность обратиться в Департамент защиты прав потребителей. Однако, если автомобиль куплен у другого частного лица, такой возможности нет. Также нередки случаи, когда после сделки частный продавец даже не отвечает на звонки. Риски также можно снизить, поискав информацию о продавце в интернете. Такой поиск, как правило, показывает предыдущие скандалы с обманом.
Другой вариант – отвезти приобретаемый автомобиль для проверки технического состояния в пункт техосмотра или в представительство конкретной марки. Если автомобиль был куплен новым в Эстонии, вы также можете запросить в представительстве историю его обслуживания.
Кроме того, стоит провести фоновую проверку автомобиля. Во-первых, вы должны проверить, что регистрационный номер и VIN-код автомобиля совпадают с транспортным средством. Проверить данные автомобиля, установленные на него ограничения и историю использования можно в э-обслуживании Департамента шоссейных дорог, введя регистрационный номер автомобиля и VIN-код.
База данных Фонда дорожного страхования Эстонии предоставляет обзор возможных повреждений в результате дорожно-транспортных происшествий – достаточно лишь ввести данные автомобиля. В случае ДТП там указывается размер возмещения ущерба транспортному средству. К сожалению, в этой базе данных не отражаются происшествия в рамках страхования каско.
Широкое использование различных баз данных и эффективный обмен информацией на рынке значительно сократили практику „скручивания“ одометров. Впрочем, до сих пор по дорогам ездят машины, реальный пробег которых был уменьшен когда-то раньше. По мнению экспертов, одометры могут быть „скручены“ у трети автомобилей.
Если вы планируете купить привезенный из-за границы автомобиль, вам также следует проверить его в различных базах данных. Например, портал AutoDNA, система Carfax и car.info (о шведских машинах) предоставляют обзор истории автомобиля. Поиск в Google VIN-кода автомобиля также может выявить имевшую место аварию, особенно для автомобилей из США.
В целом, рекомендуется отдавать предпочтение автомобилям с историей пробега в Эстонии, потому что о них можно получить больше всего информации. Максимум проблем возникло с автомобилями, привезенными из Америки. Среди автомобилей иностранного производства наилучшей репутацией пользуются автомобили из Германии или Швеции.
При покупке подержанного автомобиля также следует учитывать его стоимость на вторичном рынке. Наиболее ликвидными являются марки автомобилей немецкого производства. Впрочем, если на вторичном рынке много автомобилей определенной марки, их стоимость тоже падает.
Volkswagen, BMW, Toyota, Škoda и Mercedes-Benz – пять самых популярных марок подержанных автомобилей, которые частные лица в этом году брали в лизинг у Coop Pank.
Среди подержанных автомобилей стоит выбирать машины с богатым оборудованием, поскольку при необходимости их будет легче продать. Однако к цене подержанного автомобиля следует относиться критически. Избегайте переплаты. Слишком низкая цена по сравнению с другими подобными автомобилями может свидетельствовать о скрытых недостатках.
Статистика Coop Pank Liising демонстрирует, что чаще всего в лизинг берут автомобили возрастом от 2 до 5 лет (42%). 36% лизингового портфеля банка составляют автомобили возрастом от 6 до 10 лет. Доля новых автомобилей составляет 13%, а автомобилей старше 10 лет в портфеле 9%.