Будьте острожны! Более трети пожаров в домах случаются зимой(1)
По данным Союза страховых обществ Эстонии (ССОЭ), в прошлом году в застрахованных зданиях произошло 634 пожара. Более трети из них (226 пожаров) приходится на зимние месяцы. В прошлом году в счет возмещения убытков, причиненных пожарами в зданиях, было выплачено в общей сложности 14,5 млн евро.
По словам Юлли Рейметс, руководителя отдела профилактики убытков Союза страховых обществ, для предотвращения пожаров необходимо каждый год до начала зимы проверять печи и чистить трубы. „Часто возгорание начинается из-за неправильной установки или отсутствия обслуживания системы отопления. Распространенными причинами также являются устаревшее электрооборудование и усталость изоляции. Распространенной причиной пожаров в домах становится то, что деревянные элементы здания, мебель или прочие горючие материалы находятся слишком близко возле нагревательных элементов, трубы или каменки“, — сообщила Рейметс и добавила, что услуги трубочиста, печника и специалиста по пожарной безопасности необходимо заказывать у квалифицированных экспертов.
Если в прошлом году в период с сентября по ноябрь произошло 102 пожара, то в зимние месяцы с декабря по февраль их было уже 226. При этом только в декабре в застрахованных зданиях было зафиксировано 85 пожаров.
Рейметс подчеркнула, что необходимо также проводить обслуживание теплового насоса и чистку вентиляции. „Необслуженные и неправильно установленные тепловые насосы не только могут вызвать пожар, но и потребляют больше электричества, поэтому заказывать обслуживание и установку будет разумно у техника с соответствующим образованием и опытом. Распространению пламени способствует засоренная система вентиляции. В больших кухнях особенно опасен жирный налет на стенках трубы, но и скопившаяся в вентиляционных трубах пыль ускоряет распространение пламени“, — объяснила Рейметс.
В прошлом году крупнейшее возмещение убытков, причиненных зданию при пожаре, было выплачено предприятиям. Сумма убытков, причиненных при двух пожарах, превысила 700 тысяч евро. Наибольшая сумма возмещения по жилищному страхованию в случае пожара составила 448 тысяч евро.
По словам руководителя отдела страхования рисков Swedbank Лийны Лакс, крупнейшие суммы страховых возмещений при пожарах достигают сотен тысяч евро. „В 2021 году наибольшее выплаченное нами страховое возмещение, связанное с пожаром, составило 145 000 евро. В данном случае пожар, по всей видимости, начался из-за неисправности электрооборудования. Пожар был настолько обширным, что клиенту потребовалось временное жилье, и он получил компенсацию этих расходов“, — приводит пример Лакс.
„В случае пожара жилищное страхование поможет восстановить здание в прежнем виде, но предметы обстановки и прочее домашнее имущество, а также причиненные третьим лицам убытки будут возмещаться в сумме, определенной договором страхования. Поскольку огонь распространяется быстро и его сложно взять под контроль, размер убытков, причиненных домашнему имуществу, обычно бывает большим. Поэтому важно, чтобы до заключения договора жилищного страхования и при его продлении клиент подобрал страховую сумму, которая соответствует его потребностям“, — сказала Лакс. „При больших пожарах обычно приходится менять всю домашнюю обстановку, и наша статистика показывает, что страховые суммы по домашнему имуществу, как правило, являются слишком маленькими, а в худшем случае в договоре и вовсе отсутствует покрытие по домашнему имуществу“, — объяснила Лакс.
Согласно опросу ССОЭ и Turu-uuringute AS, подавляющее большинство респондентов (58%) в последнее время не увеличивало страховую сумму по домашнему имуществу. Лишь 7% опрошенных увеличили такую сумму в течение последнего года, 15% опрошенных сделали это более года назад.
В марте в сотрудничестве ССОЭ и Turu-uuringute AS было проведено исследование „Страхование и отношение к услугам страхования“, в рамках которого на вопросы веб-анкеты ответили 1003 человека в возрасте от 18 до 64 лет.
ССОЭ – это специализированная организация, которая объединяет всех страховщиков, ведущих деятельность в Эстонии, развивает страхование и практику предотвращения ущерба, а также анализирует и публикует статистику в сфере страхования. Союз страховых обществ Эстонии организует решение страховых споров через страховой примирительный орган.
Подробная информация о квалифицированных печниках, трубочистах и специалистах по пожарной безопасности доступна на сайте Спасательного департамента.