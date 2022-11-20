Будьте острожны! Более трети пожаров в домах случаются зимой

По словам Юлли Рейметс, руководителя отдела профилактики убытков Союза страховых обществ, для предотвращения пожаров необходимо каждый год до начала зимы проверять печи и чистить трубы. „Часто возгорание начинается из-за неправильной установки или отсутствия обслуживания системы отопления. Распространенными причинами также являются устаревшее электрооборудование и усталость изоляции. Распространенной причиной пожаров в домах становится то, что деревянные элементы здания, мебель или прочие горючие материалы находятся слишком близко возле нагревательных элементов, трубы или каменки“, — сообщила Рейметс и добавила, что услуги трубочиста, печника и специалиста по пожарной безопасности необходимо заказывать у квалифицированных экспертов.

Если в прошлом году в период с сентября по ноябрь произошло 102 пожара, то в зимние месяцы с декабря по февраль их было уже 226. При этом только в декабре в застрахованных зданиях было зафиксировано 85 пожаров.

Рейметс подчеркнула, что необходимо также проводить обслуживание теплового насоса и чистку вентиляции. „Необслуженные и неправильно установленные тепловые насосы не только могут вызвать пожар, но и потребляют больше электричества, поэтому заказывать обслуживание и установку будет разумно у техника с соответствующим образованием и опытом. Распространению пламени способствует засоренная система вентиляции. В больших кухнях особенно опасен жирный налет на стенках трубы, но и скопившаяся в вентиляционных трубах пыль ускоряет распространение пламени“, — объяснила Рейметс.

В прошлом году крупнейшее возмещение убытков, причиненных зданию при пожаре, было выплачено предприятиям. Сумма убытков, причиненных при двух пожарах, превысила 700 тысяч евро. Наибольшая сумма возмещения по жилищному страхованию в случае пожара составила 448 тысяч евро.