Чемпионат мира по футболу — 2022: кто сыграет в Катаре, кто в „группе смерти“(1)
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет мундиаль.
Состав групп выглядит следующим образом.
Группа A: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Эксперты считают основным фаворитом чемпионата мира сборную Бразилии и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 5.00.
Вторым претендентом на победу в мундиале букмекеры назвали Аргентину, предложив на неё коэффициент 6.60.
Триумф сборной Франции оценён в 6.95.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября по середину декабря.
Источник - Чемпионат