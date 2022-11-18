Чемпионат мира по футболу — 2022: кто сыграет в Катаре, кто в „группе смерти“

Состав групп выглядит следующим образом.

Группа A: Эквадор, Сенегал, Нидерланды, Катар.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Эксперты считают основным фаворитом чемпионата мира сборную Бразилии и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 5.00.

Вторым претендентом на победу в мундиале букмекеры назвали Аргентину, предложив на неё коэффициент 6.60.

Триумф сборной Франции оценён в 6.95.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке. Финальный матч состоится 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. Из-за сильной летней жары в Катаре этот чемпионат мира будет проходить с конца ноября по середину декабря.

Источник - Чемпионат

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