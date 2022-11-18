Список подлежащих сносу красноармейских памятников засекречен. Как и работа комиссии

Работа комиссии до сих пор носила секретный характер, то есть общественность даже не знает, кто входит в эту комиссию. Сам список красноармейских памятников также засекречен. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал Delfi, что не видит в списке ничего, что указывало бы на необходимость держать его засекреченным до конца ноября. „Я твердо уверен, что он должен быть публичным“, — сказал глава МИД, добавив, что не знает, по какой причине список засекретили.