Список подлежащих сносу красноармейских памятников засекречен. Как и работа комиссии(23)
Созданная при Государственной канцелярии комиссия по вопросам памятных знаков подсчитала количество символов, которых нужно убрать из публичного пространства, а также составила соответствующий список и представила правительству план. От общественности же — в том числе от местных самоуправлений — содержание списка держится в секрете.
Работа комиссии до сих пор носила секретный характер, то есть общественность даже не знает, кто входит в эту комиссию. Сам список красноармейских памятников также засекречен. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал Delfi, что не видит в списке ничего, что указывало бы на необходимость держать его засекреченным до конца ноября. „Я твердо уверен, что он должен быть публичным“, — сказал глава МИД, добавив, что не знает, по какой причине список засекретили.