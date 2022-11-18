Новости Эстонии
18.11.2022, 15:50

Список подлежащих сносу красноармейских памятников засекречен. Как и работа комиссии

 (23)
Райк: „для нарвитян это болезненная тема, они уже спрашивают“
Снос Нарвского танка
Снос Нарвского танка
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Созданная при Государственной канцелярии комиссия по вопросам памятных знаков подсчитала количество символов, которых нужно убрать из публичного пространства, а также составила соответствующий список и представила правительству план. От общественности же — в том числе от местных самоуправлений — содержание списка держится в секрете.

Работа комиссии до сих пор носила секретный характер, то есть общественность даже не знает, кто входит в эту комиссию. Сам список красноармейских памятников также засекречен. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал Delfi, что не видит в списке ничего, что указывало бы на необходимость держать его засекреченным до конца ноября. „Я твердо уверен, что он должен быть публичным“, — сказал глава МИД, добавив, что не знает, по какой причине список засекретили.

По данным ERR, комиссия установила, что из рассмотренных 322 советских памятников оставить можно 78.

Оставить комментарий Читать комментарии (23)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии