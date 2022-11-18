18.11.2022, 14:14
Истребители F16 сопровождали самолет сборной Польши при вылете в Катар
ФОТО: | Scanpix
Сборная Польши вылетала в Катар на ЧМ-2022 в сопровождении истребителей F16.
Об этом сборная Польши сообщила в твиттере, написав: „До южной границы Польши нас сопровождали истребители F16! Благодарим пилотов и приветствуем их“.
„Когда ты не только пилот, но еще и болельщик сборной Польши!“ – написала пресс-служба польской сборной, опубликовав фото самолетов.
Также на фотографиях видно, что один из пилотов разместил на стекле надпись: „Łączy nas piłka“ («нас объединяет футбол“ – прим. Sports.ru).
Во вторник стало известно о падении в Польше в 8 км от границы Украины двух ракет, погибли два человека.
Источник - Sports.ru