Истребители F16 сопровождали самолет сборной Польши при вылете в Катар

Об этом сборная Польши сообщила в твиттере, написав: „До южной границы Польши нас сопровождали истребители F16! Благодарим пилотов и приветствуем их“.

„Когда ты не только пилот, но еще и болельщик сборной Польши!“ – написала пресс-служба польской сборной, опубликовав фото самолетов.

Также на фотографиях видно, что один из пилотов разместил на стекле надпись: „Łączy nas piłka“ («нас объединяет футбол“ – прим. Sports.ru).

Во вторник стало известно о падении в Польше в 8 км от границы Украины двух ракет, погибли два человека.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

