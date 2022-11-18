МНЕНИЕ | Загадочные русские и почему они не интегрируются в эстонское общество

С первых лет восстановленной независимости все больше удивляют настроения „местных“ граждан РФ. На эмоциях, в непонятной ситуации в начале 90х можно было принять любые нерациональные решения. Но после стабилизации социально-политической обстановки в Эстонии не однажды появлялись причины изменить решение о российском гражданстве – эстонская политика в области языка и образования, обострение отношений между Эстонией и РФ после „бронзовых ночей“ 2007 года и ввода войск РФ в Южную Осетию, нынешний конфликт с Украиной. Но своему давнему решению изменила лишь небольшая часть граждан РФ. Еще больше загадочность русской души проявилась в нежелании значительной части „россиян“ интегрироваться в ЭР. Проблема уже начинает негативно влиять на жизнь детей и внуков тех, кто принял 25-30 лет назад поспешное решение. Но они почему-то продолжают находить поводы ничего не менять.