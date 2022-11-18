Мнение
18.11.2022, 16:59

МНЕНИЕ | Загадочные русские и почему они не интегрируются в эстонское общество

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Отстутствие права голоса у россиян не противоречит нормам Евросоюза
Валерий Сайковский
публицист
Российский паспорт
Российский паспорт
ФОТО: JUHA METSO | EPA

Едва ли не главной темой в местной политике на данный момент является ограничение возможности постоянно проживающих граждан РФ участвовать в местных выборах. Все идет к принятию половинчатого решения, и в этом проявляется влияние предстоящих выборов. В напряженной борьбе даже доли процента от русскоязычных избирателей могут для кого-то стать решающими, пишет публицист Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.

С первых лет восстановленной независимости все больше удивляют настроения „местных“ граждан РФ. На эмоциях, в непонятной ситуации в начале 90х можно было принять любые нерациональные решения. Но после стабилизации социально-политической обстановки в Эстонии не однажды появлялись причины изменить решение о российском гражданстве – эстонская политика в области языка и образования, обострение отношений между Эстонией и РФ после „бронзовых ночей“ 2007 года и ввода войск РФ в Южную Осетию, нынешний конфликт с Украиной. Но своему давнему решению изменила лишь небольшая часть граждан РФ. Еще больше загадочность русской души проявилась в нежелании значительной части „россиян“ интегрироваться в ЭР. Проблема уже начинает негативно влиять на жизнь детей и внуков тех, кто принял 25-30 лет назад поспешное решение. Но они почему-то продолжают находить поводы ничего не менять.

Пример Латвии, как повод интегрироваться в Эстонии

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