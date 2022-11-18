Коронавирус в Эстонии: за неделю умерло 15 человек в возрасте от 16 до 92 лет

На 45-й неделе острыми респираторным заболеваниями в Эстонии заболели 3305 человек, 38% из которых — дети. Лабораторно было подтверждено девять случаев заражения вирусом гриппа, из них восемь случаев гриппа А и один случай гриппа В. Коронавирусом заболел 2191 человек, из них в 490 случаях заболевание было подтверждено лабораторно.

На основании данных выборочного обследования интенсивность заболеваемости ОРЗ можно оценить как низкую.

За неделю число зарегистрированных случаев COVID-19 снизилось на 4,6%. Тенденция к росту наблюдается среди детей и в возрастной группе 45-49 лет. Учитывая зарегистрированные случаи, ситуация в настоящее время стабильная, доля штамма омикрон составляет 100%. Учитывая различные факторы, сейчас нет оснований полагать, что в ближайшем будущем преобладающим станет другой штамм.

По состоянию на утро среды в больницах страны находилось 163 пациента с COVID-19, 58 из них нуждались в госпитализации из-за симптоматического течения COVID-19.

За неделю скончались 15 человек в возрасте от 16 до 92 лет. Все они имели тяжелые сопутствующие заболевания.