Не упустите возможность! Жители Ласнамяэ снова смогут распорядиться народным бюджетом

„Предложенные в этом году идеи очень полезны и многогранны. Благодарю всех, кто не остался в стороне и поделился своими предложениями. Хочу напомнить всем жителям Ласнамяэ, что это ваша возможность выбрать подходящую идею, которую мы возьмём в работу. Для того, чтобы она была реализована, количество участников голосования в Ласнамяэ должно превысить 1500 человек, поэтому важен каждый голос“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Краткие описания предложенных жителями идей:

1.Парк приключений Саарепийга

2.Новые площадки для выгула собак по адресу Пунане, 43c

3.Частичная модернизация игровой площадки на ул. Яана Коорта

4.Небольшая игровая площадка для детей между домами Махтра, 23 и 25

5.Отдельный ботанический сад. Рай в бетонных джунглях.

6. Благоустройство зеленой зоны между домами Махтра, 44 и 48 и установка освещения

7.Модернизация районной площадки для гриля у реки Пирита

8.Скамейки для общения RÄÄGI MINUGA / ГОВОРИ СО МНОЙ / TALK TO ME

9.Модернизация игровой площадки для малышей в парке Прийсле

10.Павильон для чтения под открытым небом

11.Посадить у жилых домов деревья по примеру двора на муниципальной земле по адресу ул. Викерлазе, 15

Со всеми идеями можно познакомиться по ссылке: bit.ly/3tBz0Lm. Проголосовать за понравившиеся идеи можно будет с понедельника, 21 ноября по воскресенье, 4 декабря на домашней странице narodnoibudzet.tallinn.ee.

В голосовании может принять участие любой житель Таллинна не моложе 14 лет, отдать голос можно за два понравившихся предложения в районе по месту жительства. Проголосовать можно за идеи, представленные для реализации в районе действующей прописки. Проголосовать можно как на домашней странице народного бюджета, так и на участке для голосования. Точное место участков для голосования будет известно на следующей неделе.