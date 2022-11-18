Таллинн приглашает выбрать лучших спортсменов и команду года

Номинанты в категории „Лучшая спортсменка Таллинна 2022“: Анетт Контавейт, Эпп Мяэ, Херет Отс, Энели Ефимова, Келли Сильдару. Кандидаты на звание „Лучший спортсмен Таллинна 2022“: Пеэтер Олеск, Стефан Аранд, Янек Ыйглане, Илья Макаров, Кусти Ныльвак и Март Тийсаар. Номинанты в категории „Лучшая спортивная команда“: женская футбольная команда FC Flora, мужская футбольная команда FC Flora, Sparta Team Automaailm, TalTech/Nordaid и Tallinna Ülikool/ Kikas.

Номинанты в категории молодых спортсменов: Энели Ефимова, Арлет Леванди, Ричард Карелсон, Элизабет Ристметс, Ирина Тищук, Марк Оливер Лайал. Номинанты в категории „Лучший параспортсмен Таллинна“: Мария Рейн, Эрик Тётт, Марья-Лийза Ландар, Матц Топкин, а также команда керлингистов в составе Кятлин Рийдбах, Сигне Фалькенберг, Андрей Койтмяэ, Лаури Мурашов.

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, очень важно отмечать успехи спортсменов и спортивных команд. „Выбор лучших спортсменов и команд – долгая традиция, созданная, чтобы отметить самых успешных спортсменов столицы и спортивные команды, - сказал Белобровцев. – В этом году у нас была возможность как поболеть за наших спортсменов на родине, так и следить за их выступлениями за рубежом. Проведение конкурса задумано, чтобы поблагодарить наших спортсменов за высокие достижения, которых они добились в уходящем году“.

Кандидаты определялись исходя из предложений спортивных объединений. При этом учитывались достижения спортсменов и команд в текущем году, результаты представления Таллинна как на местной, так и на международной арене. При выборе кандидатов также принимался во внимание вклад спортсменов и команд в продвижение местной спортивной жизни - организацию спортивных мероприятий, популяризацию активного образа жизни, поддержку молодежного спорта и т.д.