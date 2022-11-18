Теннисисткам разрешили носить цветное нижнее белье на Уимблдоне(1)
Организаторы Уимблдона отреагировали на критику требования надевать на матчи белое нижнее белье, что было особенно неудобно для спортсменок во время менструаций.
Организаторы Уимблдона приняли решение со следующего года ослабить требования для женщин об исключительно белой одежде. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Салли Болтон, исполнительного директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), который организует соревнования.
С критикой требования о белом белье выступила в том числе шестикратная победительница турнира Билли Джин Кинг, которая заявила об особенном беспокойстве спортсменок по этому поводу в период менструаций.
„Со следующего года женщины и девушки, участвующие в турнире, смогут носить цветные шорты, если захотят. Мы надеемся, что это изменение правил поможет игрокам сосредоточиться исключительно на своих выступлениях, устранив потенциальный источник беспокойства“, — сказала Болтон.
На Уимблдоне запрещали цветное нижнее белье с 2014 года.