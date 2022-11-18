Османская дипломатия. Как война в Украине сделала Эрдогана сильнее, и почему ему это не поможет

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Эрдоган не смог остаться в стороне, увидев возможности для расширения своего влияния.

Эрдоган же всегда держал в голове возможность превратить свою страну во влиятельного политического игрока в регионе. Кроме того, турецкий лидер с сочувствием относился к Киеву из-за потери Крыма — родины крымских татар, с которыми Турция всегда сохраняла тесные связи. В основном Реджеп Эрдоган ограничивался заявлениями о необходимости вернуть Крым Украине. Иногда предоставляя общине площадки для форумов и круглых столов, Эрдоган продолжал поддерживать их только на словах. Но все же в том числе благодаря его заявлениям проблема Крыма не тонула среди других тем в обсуждениях мировых лидеров.

Турция оказалась одной из немногочисленных стран, которая после 2014 года, после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, согласилась продавать Украине свои беспилотники, теперь уже ставшие символом украинского сопротивления.

Эти четыре года поменяли и Украину, и Турцию. Юмористические сценки были забыты, и в годы, предшествовавшие войне, Украина и Турция извлекали взаимную выгоду из сотрудничества.

Спустя четыре года картина меняется. Черный мерседес подъезжает ко дворцу Потоцких во Львове. Владимир Зеленский — в уже традиционных футболке, штанах и кроссовках цвета хаки — стоит у крыльца, ожидая, пока откроется дверь машины. Эрдоган — в костюме и галстуке — долго жмет руку президента Украины. Они обмениваются репликами, в основном говорит Зеленский, который в жесте благодарности прикладывает руку к груди.

Зеленский выходит на сцену в красной феске — войлочном головном уборе, популярном во времена Османской империи, но запрещенном во времена Ататюрка. Имитируя турецкий акцент, Владимир Зеленский иронизирует над несменяемостью власти в Турции и называет Реджепа Тайипа Эрдогана „усатым тараканом“.

Шел май 2018 года. До момента, когда Владимир Зеленский объявит о намерении баллотироваться в президенты Украины, оставалось полгода. Художественный руководитель студии „Квартал 95“ Зеленский ставит юмористические сценки о Турции.

В это же время, когда российское вторжение в Украину вынудило Швецию и Финляндию подать заявки на вступление в НАТО, Турция — единственная из стран-членов альянса — сначала затягивала процесс, а потом выставила ультиматум, потребовав выдать ей несколько десятков человек, которых Анкара считает террористами.

Турция не стала присоединяться к Европе, закрывшей свое воздушное пространство, и российские самолеты продолжают летать в аэропорты Турции. В стране принимали карты „Мир“, а россиянам разрешали открывать счета в местных банках. Не говоря уже о том, что пока Европа спешно отказывалась от российского газа, он продолжал течь в Турцию.

Но чем дольше идет война, тем больше вопросов появляется у Украины и стран Запада к Турции. С одной стороны, Эрдоган открыто осуждает действия России в Украине и настаивает, что оккупированные территории — в том числе Крым — должны перейти под контроль Украины. С другой стороны, Турция стала единственной страной НАТО, которая не наложила на Москву санкции.

С самого начала войны Анкара всячески предлагает свои услуги посредника в разрешении военного конфликта. Турция организовывала переговоры между Россией и Украиной, участвовала в обмене пленными и помогла заключить соглашение об экспорте украинского зерна.

Если когда-то в сознании обывателей Турция ассоциировалась с олинклюзив-курортами Антальи, теперь Эрдоган демонстрирует, что рассчитывает стать самым влиятельным игроком в регионе и всячески старается выступить медиатором. Ни Украина, ни Россия не высказывали возражений. А пресс-служба Владимира Зеленского в официальных сообщениях называла Эрдогана „партнером и союзником“. Но позиции турецкого лидера не такие прочные, как ему бы хотелось.

В октябре в Турции спустили на воду первый корвет Milgem для военно-морских сил Украины — корабль станет крупнейшим в украинском флоте. И это не говоря о том, что сам Зеленский носит бронежилет, произведенный в Турции.

Казалось бы, козыри есть: для Турции именно отношения с Евросоюзом играют наиболее важную роль, поскольку ЕС — крупнейший партнер Анкары как по импорту, так и по экспорту, а также основной источник инвестиций. Этими отношениями Эрдоган не может не дорожить. Но в Евросоюзе нет единого мнения о том, как выстраивать отношения с Турцией.

Но вряд ли Запад рассчитывает на какие-то объяснения — возможностей реагировать и как-либо давить на Турцию у него немного, считает Димитар Бечев, эксперт по Турции из Оксфордского университета.

В Анкаре тесное взаимодействие с Россией объясняют защитой своих интересов: Москва остается ключевым поставщиком газа и нефти. Кроме того, висела угроза катастрофы на Запорожской АЭС: если бы она реализовалась, это напрямую отразилось бы на Турции.

По мнению эксперта, это не означает, что в ближайшее время произойдет разрыв в отношениях Турции и Украины. Просто партнерство будет приобретать более ситуативный и прагматичный характер и происходить с оглядкой на интересы Турции, которые она преследует во взаимоотношениях с Россией.

„В некотором смысле именно этого Эрдоган давно и пытался добиться — стать более самодостаточным на мировой арене и встать между Западом и незападным миром. Украина долгое время либо не замечала, либо предпочитала игнорировать эти тонкости: Турция ведь член НАТО. Теперь российское вторжение заставило Киев более реалистично смотреть на турецкую внешнюю политику“, — считает эксперт фонда Карнеги Илья Куса.

Долгое время Украина рассматривала свои отношения с Турцией как часть партнерства с Западом, но во время войны Киеву пришлось посмотреть на ситуацию под другим углом.

Много раз европейские и американские политики давали понять, как их возмущает поведение Эрдогана, который по сути помогает России находить лазейки в глухой стене санкций. Эти опасения разделяют и в Украине, где с начала лета слышится критика в адрес Эрдогана. Украинский МИД уже дважды за последние месяцы вызывал к себе посла Турции „выразить озабоченность“ по ряду вопросов, а посол Украины в Турции открыто обвинил Эрдогана в покупке зерна, которое Россия украла у Украины.

Семь месяцев спустя Эрдоган сдался, не сдавшись. Он направил Путину послание, в котором выразил соболезнования семье погибшего летчика и извинился за его смерть. Но - в свойственной ему манере - извинения за уничтожение бомбардировщика он не принес. Несмотря на это, его план сработал, и диалог между двумя странами начал возобновляться.

В период этого обострения, которое заставляло Эрдогана нервничать, Россия даже заявляла, что президент Турции причастен к тайным закупкам нефти у исламских экстремистов. Эрдоган пообещал уйти в отставку, если кто-то сможет представить доказательства. Но Москва решила не подтверждать свои слова.

Ноябрь 2015 года остается самым болезненным месяцем в отношениях двух стран: тогда в районе сирийско-турецкой границы Турция сбила российский бомбардировщик. Москва потребовала официальных извинений, Анкара настаивала, что имела право открыть огонь. Так и не дождавшись публичного раскаяния, Владимир Путин ответил товарным эмбарго и запретил россиянам приезжать в страну, экономика которой сильно зависит от туризма. Фактически отношения с Турцией тогда прервались.

Отношения Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в последние годы складывались непросто. До 2015 года их можно было бы назвать дружескими, но война в Сирии превратила президентов в противников, когда российская армия вступила в войну на стороне Башара Асада, в то время как Турция поддерживала оппозицию.

Кроме того, в ситуации, когда Эрдоган остается чуть ли не единственным мировым лидером, который продолжает регулярно общаться с Владимиром Путиным, Запад понимает, что это пусть и небольшое, но окно возможностей для урегулирования ситуации в Украине.

„В Евросоюзе есть разногласия на тему того, как относиться к Турции. Одна группа во главе с Францией считает, что нужен жесткий подход, а другая, где, например, Германия, думает, что с Турцией нужно развивать сотрудничество. Поэтому у Эрдогана есть возможность лавировать, и самое главное — он это знает“, — поясняет эксперт.

Директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев добавляет: „Стиль Эрдогана на первый взгляд схож со стилем Путина, но есть одно важное различие. Путин — аппаратчик, который не имеет ни малейшего опыта политической борьбы. А Эрдоган — человек, который проделал путь в политике. Он возглавлял Стамбул и даже какое-то непродолжительное время посидел в тюрьме за свои политические взгляды (в 1997 году Эрдоган провел 120 дней в тюрьме за поэму, которая не понравилась властям, из-за чего вынужден был уйти с поста мэра — Би-би-си)“.

Эрдогана и Путина часто сравнивают. Оба пришли к власти после непростого периода в своих странах, предложили людям стабильность, выступали за традиционные ценности, стали авторитарными лидерами, начав репрессии против своих оппонентов, а также журналистов и гражданских активистов.

Несмотря на все это, им обоим в конечном итоге удавалось договориться. И все противоречия (равно как и протесты стран Запада) не помешали Турции закупить российские С-400, открыть „Турецкий поток“ в обход Украины и выдать разрешение „Росатому“ на строительство атомной электростанции на средиземноморском побережье Турции.

Ареной для противостояния была не только Сирия, но и Ливия, где Путин и Эрдоган выступали за разные стороны в местной гражданской войне.

Но на этом проблемы не закончились. В 2019 году Россия и Турция снова оказались по разные стороны баррикад в северо-восточной Сирии. А годом позже оказались буквально на грани войны: Эрдоган угрожал военной операцией против правительственных войск Сирии, а Россия обещала Асаду поддержку.

Путин первым из иностранных лидеров позвонил Эрдогану. Уже вскоре Эрдоган полетел в Петербург на личную встречу с российским президентом. Риторика того времени отличалась от нынешней: Эрдоган называл Путина своим другом и благодарил за возможность встретиться.

Но буквально через несколько недель Эрдогана отвлек внутренний хаос — попытка военного переворота. Захватить самого президента, который отдыхал в то время на средиземноморском курорте, не удалось, переворот был подавлен.

Несмотря на эту разницу, Эрдоган и Путин зачастую могли достичь взаимопонимания и с уважением относились к амбициям и интересам друг друга. Но война в Украине показала Эрдогану то, чего он не мог знать до ее начала.

Мир больше пяти

Владимир Путин известен тем, что любит заставлять других ждать себя. В мировой политике такие опоздания считаются неуважительными, но встречи с участием Путина крайне редко начинаются вовремя.

Но в июле этого года ждать заставили Путина. Недолго — всего около минуты — российский президент в одиночестве поджимал губы и переминался с ноги на ногу перед телекамерами. После чего в зал вошел Эрдоган, и Путин раскрыл руки, словно дождался дорогого друга, который опоздал на встречу.

Эксперты долго гадали, было ли это случайностью или намеренным знаком со стороны Эрдогана. Любой вариант был бы возможен, поскольку Эрдоган никогда не скрывал свои внешнеполитические амбиции. В прошлом году он заговорил о „несправедливости“ политической системы мира, которая образовалась после Второй мировой войны. Президент Турции предложил расширить права стран-участниц ООН, не входящих в пятерку постоянных членов Совбеза. Тогда он произнес свое уже знаменитое: „Мир больше пяти“.

Руководствуясь своими амбициями, Эрдоган всегда считал себя (как и Путина) одним из лидеров Черноморского региона. Но месяцы войны, за которые российская армия продемонстрировала, на что способна, дают президенту Турции основания называть себя лидером. Эксперт Юрий Мавашев отмечает, что российские возможности не сравнятся сейчас с турецкими.

Кроме того, когда Россия не добилась быстрой и легкой победы в войне, баланс сил в регионе изменился. Сейчас Россия намного сильнее нуждается в Турции, чем Турция — в России, говорит эксперт Димитар Бечев.