Самых богатых еще не затронул рост цен

Например, хорошо идут продажи роскошных автомобилей, говорит менеджер по продажам представительства Bentley в Таллинне Северин Виленчик: „У нас никогда не было так много заказов. Люди заинтересованы и готовы ждать дольше среднего. В настоящее время время ожидания немного выше из-за высокого спроса“.

Неплохо продаются не только предметы роскоши, предназначенные для богатых, но и товары более высокой ценовой категории в таллиннском Kaubamaja: спрос остается высоким, чему до сих пор способствует окончание пандемии в Эстонии.

Главный экономист Luminor и экономист Тартуского университета Ленно Уускюла сказал, что предметы роскоши все же не могут остаться незатронутыми влиянием мировой экономики.

„Если смотреть в долгосрочной перспективе, экономика Китая определенно не в лучшем состоянии, в случае предметов роскоши нельзя говорить о полностью нецикличном поведении. Всегда очень важно, как идут дела в стране, и в стране сейчас в меру много богатых людей“, – пояснил Уускюла.