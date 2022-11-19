Левада о конфликте в клубе: это удар ножом в спину, давление было 200

Главная претензия Тармо Кинка была в том, что с ним никто не советовался, когда выбирали нового тренера. „Правильно. А что с ним советоваться? - говорит Левада. - Он работал в клубе полтора года, что он сделал за полтора года? Он привел хоть одного игрока? Думаешь, Тармо Кинк, Виктор Левада или Андрей Лешкин могли бы привести такого уровня испанских тренеров? Это нереально. Новый менеджмент смог это сделать. Прямая обязанность Тармо Кинка была продавать и покупать футболистов. Спортивный директор, в моем понимании, это коммерческий директор на заводе. Он приносит деньги, дает доход. Тармо Кинк был просто футболистом“, - сказал президент „Левадии“.

По словам Левады, старый штаб, который работал с Калиниченко, Тармо Кинк, Сергей Хохлов-Симсон, Никита Андреев, не поддержал украинского тренера и ему пришлось покинуть клуб через неделю, так как команда не приняла его. „Старое руководство само хотело выбрать тренера, они сами хотели тренировать. Это уже потом выяснилось“, - продолжил Левада. Однако добавил, что к Андрееву и Хохлову-Симсону относится с большим уважением.

Тармо Кинк хотел стать тренером? „Он этого не показывал, но это было очевидно. Но так не делается. Если ты хочешь стать тренером, то, пожалуйста, приди ко мне, поговорим. Он же создал негативную атмосферу в клубе. Старое руководство было против нового руководства. Мы хотели развиваться, а другим этого не хотелось. Он рассказывает всем, что сам ушел. На самом деле я его отстранил“, - уточнил Левада.

Президент добавил, что место Тармо Кинка займет Михаил Гулордава, который уже смог привести испанских тренеров в клуб. На скамейке запасных, как Кинк, он сидеть во время матчей не будет.

„Спортивный директор не должен этого делать. Тренироваться с командой он тоже не будет. Это ненормально, что спортивный директор тренируется с командой. На самом деле нужно работать, а не поддерживать свою форму“, - добавил он.