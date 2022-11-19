Левада о конфликте в клубе: это удар ножом в спину, давление было 200
Спортивный директор „Левадии“ Тармо Кинк покинул клуб в середине сезона, после приглашения украинского тренера Максима Калиниченко. Президент клуба Виктор Левада заявил в интервью RusDelfi, что сам отстранил Кинка и был недоволен его работой.
Главная претензия Тармо Кинка была в том, что с ним никто не советовался, когда выбирали нового тренера. „Правильно. А что с ним советоваться? - говорит Левада. - Он работал в клубе полтора года, что он сделал за полтора года? Он привел хоть одного игрока? Думаешь, Тармо Кинк, Виктор Левада или Андрей Лешкин могли бы привести такого уровня испанских тренеров? Это нереально. Новый менеджмент смог это сделать. Прямая обязанность Тармо Кинка была продавать и покупать футболистов. Спортивный директор, в моем понимании, это коммерческий директор на заводе. Он приносит деньги, дает доход. Тармо Кинк был просто футболистом“, - сказал президент „Левадии“.
По словам Левады, старый штаб, который работал с Калиниченко, Тармо Кинк, Сергей Хохлов-Симсон, Никита Андреев, не поддержал украинского тренера и ему пришлось покинуть клуб через неделю, так как команда не приняла его. „Старое руководство само хотело выбрать тренера, они сами хотели тренировать. Это уже потом выяснилось“, - продолжил Левада. Однако добавил, что к Андрееву и Хохлову-Симсону относится с большим уважением.
Тармо Кинк хотел стать тренером? „Он этого не показывал, но это было очевидно. Но так не делается. Если ты хочешь стать тренером, то, пожалуйста, приди ко мне, поговорим. Он же создал негативную атмосферу в клубе. Старое руководство было против нового руководства. Мы хотели развиваться, а другим этого не хотелось. Он рассказывает всем, что сам ушел. На самом деле я его отстранил“, - уточнил Левада.
Президент добавил, что место Тармо Кинка займет Михаил Гулордава, который уже смог привести испанских тренеров в клуб. На скамейке запасных, как Кинк, он сидеть во время матчей не будет.
„Спортивный директор не должен этого делать. Тренироваться с командой он тоже не будет. Это ненормально, что спортивный директор тренируется с командой. На самом деле нужно работать, а не поддерживать свою форму“, - добавил он.
„Это самый сложный сезон за всю историю „Левадии“. Проиграли все, что можно было. Команда не приняла нового тренера, для меня это было шоком, удар ножом в спину. Когда я об этом узнал, у меня давление было 200. Это был болезненный момент в жизни. За всю историю у меня не было каких-то саботажей. А там была создана такая атмосфера, особенно среди эстоноязычных игроков.
Главное, что будет дальше. Я носом чувствуют, что мы на правильном пути. Строится новая команда, будет новая философия, профессионализм, жесткость, будет очень интересно. Когда я понял, что мы на правильном пути, то настроение сразу улучшилось. Сейчас со здоровьем все нормально, но было больно“, - резюмировал он.