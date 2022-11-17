Правда ли, что недавно на Аляске прошёл референдум о присоединении к России?

В середине октября депутат от „Единой России“ Максим Иванов сообщил агентству РИА „Новости“, что, по его мнению, жители самого северного штата США должны пересмотреть заключённую полтора века назад сделку: „Думаю, что народ Америки, который проживает на Аляске, её коренные народы проведут референдум, заявят о своём отделении и потом войдут в состав России“. Член Совета Федерации Сергей Цеков не просто поддержал своего коллегу, а поделился мнением, что необходимо „потребовать вернуть“ Аляску в качестве компенсации за недружественную политику Вашингтона в отношении Москвы. Наконец, 5 ноября депутат Госдумы Федот Тумусов заявил „Газете.ru“: „Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи (это не так . — Прим. ред.). Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо“.

Первое русское поселение на Аляске появилось в 1784 году, и вплоть до середины XIX века захваченными территориями на тихоокеанском побережье Америки управляла специально созданная государственная Российско-американская компания. Аляску продали США в 1867-м, однако в последние месяцы тему о включении этой территории в состав РФ регулярно поднимают официальные лица. Например, в июле 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил : „Америка пускай всегда помнит: там есть часть её (России. — Прим. ред.) территории — Аляска . Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать“ — и попросил дальневосточных парламентариев „приглядывать за Аляской“ во время рабочих поездок в родной регион. Володин также рассказал, что его заместитель Пётр Толстой даже предложил провести там референдум, но от этой идеи отказались, поскольку „мы не вмешиваемся в их внутренние дела“.

Публикации о якобы прошедшем 4 ноября референдуме на Аляске нередко сопровождаются длящимся чуть более минуты роликом, в котором закадровый голос рассказывает об истории полуострова и штата, его стратегической важности и находящихся там американских военных базах. В это время зрителю показывают виды природы и городские пейзажи — в кадр не попали ни заготовленные бюллетени, ни избирательные участки, ни призывающие проголосовать активисты. При этом, утверждается в ролике, „65–70% местных жителей готовы проголосовать за возвращение этих земель России“ — найти соответствующий соцопрос нам не удалось.

В самом начале ролика показан логотип Alaska Public Media — компании, объединяющей общественные телевидение, радио и интернет-СМИ в этом штате. При этом на сайте организации, где собран контент входящих в неё медиа, новостей о референдуме в Николаевске нет. Отсутствуют они и на YouTube-канале Alaska Public Media. Фактчекеры из грузинского проекта MythDetector связались с организацией, чтобы уточнить, публиковала ли компания видео, ставшее вирусным в русскоязычных соцсетях. Представитель Alaska Public Media сообщил нашим коллегам, что ролик не был размещён ни на принадлежащем ей YouTube-канале, ни на официальном сайте.

На странице церкви Святого Николая в Facebook*, которая упоминается на видео в качестве места проведения референдума, также нет сообщений о подобном голосовании.