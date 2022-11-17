Правда ли, что недавно на Аляске прошёл референдум о присоединении к России?
По сообщениям российских СМИ и Telegram-каналов, в начале ноября в самом северном штате США было организовано голосование о его вхождении в состав РФ. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
4 ноября 2022 года на сайте радиостанции „Говорит Москва“ появилась заметка под названием „На Аляске сегодня состоится референдум о присоединении к России“. „Мероприятие пройдёт в обособленном поселении Николаевск в церкви Святого Николая. Инициаторами выступили местные старообрядческие общины. Они протестуют против навязывания ЛГБТ-пропаганды в американских школах. По данным опроса, 70% местных жителей готовы проголосовать за возвращение своих земель в состав России“, — утверждает автор этого материала.
Накануне, 3 ноября, эту информацию со ссылкой на неназванные американские СМИ активно распространяли Telegram-каналы, в том числе „Прямой эфир» (3,4 млн подписчиков на момент написания этого разбора), „🔥 Армия 🅉 18+ 🔥» (969 000), „Срочные новости» (671 000), „Спецрепортаж | Россия | Новости» (240 000), „Сводка» (184 000), „Караульный Z» (172 000) и „На передоvой » (110 000). Новость о грядущем референдуме также распространяли пользователи Facebook, Twitter, „ВКонтакте», LiveJournal, Pikabu и YouTube.
Первое русское поселение на Аляске появилось в 1784 году, и вплоть до середины XIX века захваченными территориями на тихоокеанском побережье Америки управляла специально созданная государственная Российско-американская компания. Аляску продали США в 1867-м, однако в последние месяцы тему о включении этой территории в состав РФ регулярно поднимают официальные лица. Например, в июле 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: „Америка пускай всегда помнит: там есть часть её (России. — Прим. ред.) территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать“ — и попросил дальневосточных парламентариев „приглядывать за Аляской“ во время рабочих поездок в родной регион. Володин также рассказал, что его заместитель Пётр Толстой даже предложил провести там референдум, но от этой идеи отказались, поскольку „мы не вмешиваемся в их внутренние дела“.
В середине октября депутат от „Единой России“ Максим Иванов сообщил агентству РИА „Новости“, что, по его мнению, жители самого северного штата США должны пересмотреть заключённую полтора века назад сделку: „Думаю, что народ Америки, который проживает на Аляске, её коренные народы проведут референдум, заявят о своём отделении и потом войдут в состав России“. Член Совета Федерации Сергей Цеков не просто поддержал своего коллегу, а поделился мнением, что необходимо „потребовать вернуть“ Аляску в качестве компенсации за недружественную политику Вашингтона в отношении Москвы. Наконец, 5 ноября депутат Госдумы Федот Тумусов заявил „Газете.ru“: „Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи (это не так. — Прим. ред.). Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо“.
Публикации о якобы прошедшем 4 ноября референдуме на Аляске нередко сопровождаются длящимся чуть более минуты роликом, в котором закадровый голос рассказывает об истории полуострова и штата, его стратегической важности и находящихся там американских военных базах. В это время зрителю показывают виды природы и городские пейзажи — в кадр не попали ни заготовленные бюллетени, ни избирательные участки, ни призывающие проголосовать активисты. При этом, утверждается в ролике, „65–70% местных жителей готовы проголосовать за возвращение этих земель России“ — найти соответствующий соцопрос нам не удалось.
В самом начале ролика показан логотип Alaska Public Media — компании, объединяющей общественные телевидение, радио и интернет-СМИ в этом штате. При этом на сайте организации, где собран контент входящих в неё медиа, новостей о референдуме в Николаевске нет. Отсутствуют они и на YouTube-канале Alaska Public Media. Фактчекеры из грузинского проекта MythDetector связались с организацией, чтобы уточнить, публиковала ли компания видео, ставшее вирусным в русскоязычных соцсетях. Представитель Alaska Public Media сообщил нашим коллегам, что ролик не был размещён ни на принадлежащем ей YouTube-канале, ни на официальном сайте.
На странице церкви Святого Николая в Facebook*, которая упоминается на видео в качестве места проведения референдума, также нет сообщений о подобном голосовании.
Информацию о проведении референдума 4 ноября вообще практически невозможно обнаружить в англоязычном сегменте интернета, исключение — не вызывающий большого доверия сайт Early Bulletins. Впрочем, в качестве источника информации автор заметки указывает Rambler, а сам текст материала представляет собой перевод публикации на сайте „Говорит Москва“. В нём даже допущена та же неаккуратная формулировка „русские старообрядцы появились на Аляске в 1968 году, после реформы патриарха Никона“. Пять семей действительно переселились в Николаевск в конце 1960-х, однако со времён раскола церкви из-за деятельности Никона к тому моменту прошло уже три столетия.
Самое раннее упоминание о проведении на Аляске референдума о присоединении к России мы обнаружили в Telegram. 3 ноября в 14:05 ролик, приписанный Alaska Public Media, появился в канале „Сигнал“ (731 000 подписчиков). Его авторы также ссылаются на американские СМИ и не приводят ссылки на какие-либо страницы, посвящённые непосредственно голосованию. Отметим, что „Сигнал“ не впервые распространяет недостоверную или существенно искажённую информацию.
Таким образом, сообщения о голосовании по вопросу вхождения Аляски в состав РФ не встречаются в местных СМИ, а единственным основанием для подобных утверждений стал ролик, якобы выпущенный местной медиакомпанией. В то же время видео отсутствует на сайте и в соцсетях Alaska Public Media, причастность к его созданию организация отрицает. На сайте церкви, названной местом проведения референдума, информация о голосовании также отсутствует. Впервые же о нём рассказали в российском сегменте Telegram без ссылок на конкретные источники.
Итог: Фейк