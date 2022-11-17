ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (267-й день) | Украинских экспертов допустили на место падения ракеты. Суд в Гааге вынес приговоры по делу о крушении „боинга“ в Донбассе
Подводим итоги очередного дня войны.
На месте падения ракеты в Пшеводуве на территории Польши следователи уже собрали определенные доказательства, указывающие на то, что ракета была выпущена из украинской ПВО в ответ на российский массированный обстрел.
Украинских экспертов допустили на место падения ракеты на территории Польши, сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох. „Еще раз повторяю: Украина не виновата в том, что оборонялась от России и боролась с российскими ракетами“, — написал Кумох в твиттере.
Суд в Гааге заочно приговорил россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении „боинга“ в Донбассе. Они должны возместить ущерб в более чем 16 миллионов евро родственникам погибших. Четвертый фигурант дела — россиянин Олег Пулатов — оправдан.
Власти Украины сообщили о новых российских ударах по объектам инфраструктуры в Одессе, Днепре и Харьковской области. „Нафтогаз Украины“ заявил, что на востоке Украины разрушены и повреждены объекты газодобычи.
В Днепре из-за обстрела пострадали люди. Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сегодня вечером написал в фейсбуке, что в результате утреннего удара по столице региона ранены 23 человека. 15 из них госпитализированы, один человек - в тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома. В городе Вольнянск в Запорожской области из-за ракетного удара погибли четверо человек.
В ООН сообщили, что все стороны согласились продлить соглашение об экспорте зерна из Украины. По заявлению Турции, сделку продлили с 19 ноября еще на 120 дней.
США возложили на Россию конечную ответственность за падение ракеты в Польше, в Кремле ответили, что „первопричина всего“ — это США и НАТО.
Полиция Украины обнаружила почти тысячу тел мирных жителей на освобожденных территориях.
На территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, вернувшихся под контроль Украины, обнаружены тела 991 мирного жителя. Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения Национальной полиции Украины Алексей Сергеев.
Всего, рассказал Сергеев, „стабилизационные мероприятия и восстановление правопорядка“ провели в 577 населенных пунктах. Восстановлена работа 15 подразделений полиции, задокументировано 3 559 военных преступлений.
NB! Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.