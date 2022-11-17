ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (267-й день) | Украинских экспертов допустили на место падения ракеты. Суд в Гааге вынес приговоры по делу о крушении „боинга“ в Донбассе

Суд в Гааге заочно приговорил россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении „боинга“ в Донбассе. Они должны возместить ущерб в более чем 16 миллионов евро родственникам погибших. Четвертый фигурант дела — россиянин Олег Пулатов — оправдан.

Власти Украины сообщили о новых российских ударах по объектам инфраструктуры в Одессе, Днепре и Харьковской области. „Нафтогаз Украины“ заявил, что на востоке Украины разрушены и повреждены объекты газодобычи.

В Днепре из-за обстрела пострадали люди. Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко сегодня вечером написал в фейсбуке, что в результате утреннего удара по столице региона ранены 23 человека. 15 из них госпитализированы, один человек - в тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома. В городе Вольнянск в Запорожской области из-за ракетного удара погибли четверо человек.

В ООН сообщили, что все стороны согласились продлить соглашение об экспорте зерна из Украины. По заявлению Турции, сделку продлили с 19 ноября еще на 120 дней.

США возложили на Россию конечную ответственность за падение ракеты в Польше, в Кремле ответили, что „первопричина всего“ — это США и НАТО.