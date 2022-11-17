Налога на автомобили не будет? Соцдемы отказались от предвыборных обещаний

Идея налога на автомобили и налога на пробки была поднята в недавнем анализе рабочей группы по зеленой политике Министерства экономики и коммуникаций. Об этом ERR сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa), по словам которого, в документе министерства также были представлены предложения поработать над темами, касающимися упомянутых налогов.

„Я оспорил это в правительстве, мы сняли этот вопрос с повестки дня и договорились с министром экономики, что правительство просто примет к сведению инициативу этой рабочей группы“, - сказал Рейнсалу.

В 2019 году Сиккут посчитала разумным ввести налог на автомобили класса „люкс“. Во время дебатов о налогах в Рийгикогу она говорила о налогообложении автомобилей стоимостью более 50 000 евро по 10-процентной налоговой ставке для финансирования эстонской науки.

„Лично у меня нет воодушевления по поводу налога на автомобили. Я не думаю, что он поможет уменьшить выбросы выхлопных газов в Эстонии или какой-то другой вопрос. Но он, несомненно, является инструментом для изменения поведения человека. Если он играет какую-то роль, и по этому поводу будет достигнута политическая договоренность, введение налога исключать нельзя, но я думаю, что у нас есть гораздо более важные и масштабные изменения, которые необходимо претворить в жизнь“, - сказала сейчас министр.

В предвыборной программе Рийгикогу 2019 года социал-демократы обещали ввести налог на роскошные автомобили стоимостью более 50 000 евро.