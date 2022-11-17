Лучшим офицером Сил обороны признали полковника разведки Марго Гросберга

Знаки отличия вручали командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем, фельдфебель вооруженных сил главный фельдфебель Энн Адосон и председатель совета Фонда развития государственной обороны подполковник Тоомас Луман.

„В уходящем году было много хорошего, мы увидим результаты в течение последующих нескольких лет. Все это стало возможным благодаря усердной работе наших людей в Силах обороны и смежных областях. В противном случае вооруженные силы не заслужили бы такого хорошего расположения срочников, резервистов и населения“, – отметил генерал-лейтенант Херем.

Лучшим офицером года признали начальника разведывательного центра Сил обороны полковника Марго Гросберга. В течение более чем 30 лет службы он был удостоен ордена Орлиного креста IV степени, отмечен Крестом за заслуги перед Генеральным штабом и знаком отличия Министерства обороны в золоте.

„В условиях царящей в Европе атмосфере напряженности непросто получить адекватное представление о происходящем. Офицер года полковник Гросберг умело информировал людей о событиях Украине на понятном обывателю языке, помогая общественности разобраться“, – заметил подполковник Луман.

Лучшим унтер-офицером года признали инструктора Харьюской дружины Кайтселийта фельдфебеля Реэне Алусте. Он начал карьеру военного в 2009 году, в Кайтселийте с 2017 года. Алусте участвовал в двух зарубежных миссиях и был удостоен медали за выслугу лет. В этом году фелдьфебель окончил один из самых сложных и соревновательных курсов армии США – курс рейнджера.

Поощрительные премии также получили майоры Тынис Пярн и Эрки Кала, а также фельдфебели Рагнар Лоорис и Эдуард Вяря.

Награждение лучших офицеров и унтер-офицеров – самая крупная частная инициатива, нацеленная на признание заслуг военнослужащих. Номинантов выдвигают их коллеги, лауреаты получают премию Фонда развития государственной обороны в размере 5000 евро.

Фонд развития государственной обороны основали в июне 2004 года по инициативе Торгово-промышленной палаты Эстонии.